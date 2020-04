FEDERCOOP * #LAMIATERRANONSIFERMA: « AL VIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ” SCEGLI I PRODOTTI TRENTINI, GARANTIAMO NOI ” )

Al via la campagna di sensibilizzazione “Scegli i prodotti trentini. Garantiamo noi”.

La Federazione Trentina della Cooperazione promuove una campagna di comunicazione per incentivare l’acquisto di prodotti agroalimentari trentini. Una iniziativa – realizzata con il contributo di Promocoop Trentina – in linea con l’hashtag lanciato dalla Provincia autonoma #lamiaterranonsiferma.

Da domani il via alla campagna su giornali, tv, radio, siti web e social.

Attorno al concetto di “buono, sicuro, sostenibile”, i contenuti in video e grafica mettono in evidenza le testimonianze dei produttori, raccontando la loro giornata nell’ambiente di lavoro, con l’obiettivo di trasferire al consumatore il concetto di prodotti sani, genuini, garantiti da chi li produce e vicini a chi li compra.

Far parlare i produttori del loro lavoro e delle modalità in cui lo svolgono, avvicinare il produttore al consumatore.

“In un momento in cui – afferma la presidente del Collegio sindacale della Federazione Patrizia Gentil – occorre essere ancora più uniti per affrontare insieme una crisi epocale, è importante sostenere l’economia agricola locale, a cui va restituito il valore che merita nel mantenimento del territorio, nel contrasto allo spopolamento della montagna e nella valorizzazione del paesaggio anche in chiave turistica.

L’iniziativa risponde ad una forte esigenza rappresentata dai produttori della filiera cooperativa e ad un impegno preso con la Provincia autonoma”.

Elementi che motivano una campagna di sostegno per promuovere l’acquisto da parte dei trentini di prodotti trentini. Una correlazione che non è sempre evidente e/o praticata.

I prodotti quindi vengono messi sempre in relazione con la filiera “corta” dell’agricoltura cooperativa trentina, attenta al rispetto dell’ambiente e alla qualità della produzione ed in linea con la proposta di hashtag della Provincia autonoma #lamiaterranonsiferma.

Acquistando un prodotto trentino si ha la garanzia della salubrità e qualità perché si conosce chi l’ha prodotto, e si contribuisce a sostenere l’economia.

Sono gli stessi agricoltori a garantire personalmente la genuinità dei loro prodotti, mettendoci la faccia. In 16 ministorie in onda sulle tv locali e sui social essi raccontano la loro passione ed aprono una finestra sulla loro giornata lavorativa. 16 agricoltori presi a rappresentanza dei vari settori della filiera agroalimentare i cui volti campeggiano anche sulle pagine dei giornali e nei banner dei siti web.

Non a caso lo slogan della campagna è “Scegli i prodotti trentini. Garantiamo noi”. La pagina web di riferimento è www.ioscelgotrentino.it.

Il visual della campagna è stato curato dalla cooperativa Archimede, i video dall’agenzia Chinanera di Trento