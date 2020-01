FEDERCOOP * CDA: « SI DIMETTE IL VICEPRESIDENTE  MISCONEL, ” MIO PASSO INDIETRO PER STIMOLARE UNA UN’AMPIA RIFLESSIONE SUL FUTURO DELLE CASSE RURALI »

Federazione, presentate oggi le dimissioni del vicepresidente Marco Misconel. Il referente per il credito ha inviato oggi la lettera di dimissioni da consigliere alla presidente Mattarei.

Misconel: “obiettivo delle mie dimissioni è quello di favorire una ampia riflessione sul tema della rappresentanza all’interno del credito cooperativo”.

Il tema sarà affrontato lunedì dal Consiglio di amministrazione della Federazione

“Un passo indietro per stimolare una ampia riflessione nel credito cooperativo trentino sui principali temi che riguardano il futuro delle Casse Rurali. Ho ritenuto necessario dare un segnale forte al movimento di credito cooperativo per rilanciare il ruolo delle Casse Rurali e della Federazione che le rappresenta”.

Il vicepresidente del credito della Federazione Marco Misconel motiva così le proprie dimissioni consegnate oggi alla presidente Mattarei, che ne ha preso atto.

La presidente Marina Mattarei porterà le dimissioni in consiglio di amministrazione convocato per lunedì prossimo. “Comprendo e rispetto le motivazioni che hanno portato a questa scelta radicale – ha affermato la presidente della Federazione – e ringrazio il collega Misconel per l’impegno svolto fin qui con passione e competenza”.