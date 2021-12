FBK * “EPIDEMIE NELLA STORIA“: « STEFANO MERLER – ALESSIA MELEGARO – GUIDO ALFANI SARANNO I PROTAGONISTI DELL’ULTIMO INCONTRO DI LUNEDÌ 13 DICEMBRE »

16:46 - 9/12/2021

L’epidemiologo matematico Stefano Merler, l’epidemiologa e demografa Alessia Melegaro e lo storico dell’economia Guido Alfani saranno i protagonisti dell’ultimo incontro del ciclo “Epidemie nella storia. Comunicazione, informazione, rappresentazione”, organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler e dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

[In diretta streaming sui canali Facebook e Youtube di FBK]

L’appuntamento, in programma lunedì 13 dicembre alle ore 17.00 nella sede della FBK a Trento, in via S. Croce, 77, si potrà seguire anche in diretta Facebook o sul canale Youtube della Fondazione.

Per la partecipazione in presenza (massimo 35 posti) saranno necessari la registrazione entro domenica 12 dicembre 2021 su eventbrite e super Green pass.

L’incontro sarà introdotto dal presidente della Fondazione Bruno Kessler, Francesco Profumo, e moderato da Massimo Rospocher (FBK-ISIG) e Alessandra Cattoi (Fondazione Museo Civico di Rovereto) che dialogheranno con i relatori sul tema “Modelli e pandemie”.

Il ciclo di incontri coordinato da Maurizio Cau (FBK-ISIG), Massimo Rospocher (FBK-ISIG), Rodolfo Taiani (FMST) aveva preso il via questo autunno per analizzare analogie e differenze tra la pandemia COVID-19 e quelle del passato. I primi tre appuntamenti “Cure: Dalla Peste alle epidemie contemporanee”, “Immagini: Dall’arte medievale alla fotografia contemporanea” e “Racconti: Dalla letteratura ai nuovi media” si erano svolti rispettivamente il 29 settembre, il 28 ottobre e il 15 novembre.