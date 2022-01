FLP – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI * COVID: « CONTROLLO GREEN PASS NEGLI UFFICI PUBBLICI, NON POTRÀ ESSERE DELEGATO AI DIPENDENTI »

17:36 - 27/01/2022

Il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, all’art. 3 ha previsto, tra l’altro, il controllo del green pass per i cittadini utenti/contribuenti che accedono negli Uffici Pubblici, a partire dal 1° febbraio p.v.

Sono centinaia gli Uffici tra Trento e Bolzano che saranno chiamati a sostenere un’eccezionale sforzo organizzativo, visto che non tutti sono in grado di poter garantire il controllo di migliaia di persone che quotidianamente si recheranno nei medesimi Uffici.

La FLP ha inviato alle Pubbliche Amministrazioni di Trento e Bolzano la richiesta urgente di stipulare appositi appalti/convenzioni con società di servizi “esterne” che assicurino il controllo dei green pass sull’utenza durante le ore di apertura degli Uffici al pubblico.

Sosteniamo che il controllo dell’utenza non potrà essere delegato da parte dei dirigenti ai dipendenti degli Uffici. In primo luogo perché a causa delle gravi carenze di personale e degli aumentati carichi di lavoro, non è possibile distrarre altre unità di personale per garantire l’ennesimo adempimento. In secondo luogo perché i predetti controlli non rientrano in nessuna mansione degli impiegati in servizio, né è supportata dai contratti vigenti.

Purtroppo, a pochi giorni dall’entrata in vigore della norma, sono pochissimi i responsabili degli Uffici che si stanno preoccupando del problema con il rischio concreto di trovarci martedì prossimo ad avviare contenziosi contro quei datori di lavoro che obbligheranno i propri dipendenti a fare un’attività non dovuta e per certi versi a rischio sicurezza.

Probabilmente si salveranno solo quegli Uffici che hanno in essere contratti di vigilanza e/o di guardiania all’ingresso dei medesimi istituti.

La FLP lancia un allarme su questo delicato problema che se non affrontato tempestivamente potrebbe portare a rallentamenti e/o parziali blocchi di erogazione di molti servizi.

*

Per la Segreteria FLP

G. Vetrone – C. Urgesi