ORGANIZZAZIONI REGIONALI AVIAZIONE CIVILE * PARIGI – RIUNIONE: « OBIETTIVI DELL’INCONTRO, RAFFORZARE LE RELAZIONI E LA COOPERAZIONE »

16.38 - martedì 7 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, nel suo ruolo di Presidente ECAC, ha presieduto la prima riunione in assoluto di tutte le organizzazioni regionali dell’aviazione civile che si è svolta oggi, 7 febbraio, a Parigi. Obiettivi principali dell’incontro: rafforzare le relazioni e la cooperazione tra le organizzazioni consorelle dell’aviazione civile e concordare azioni a sostegno di uno sviluppo sicuro, protetto e sostenibile del trasporto aereo nelle rispettive regioni, in linea con gli obiettivi strategici dell’ICAO.

Il Presidente dell’Ecac, Alessio Quaranta, Direttore Generale Enac ha aperto i lavori:

“Sono onorato di dare il benvenuto ai miei colleghi di ACAO, AFCAC e LACAC. Le nostre organizzazioni condividono gli stessi obiettivi ed è fondamentale lavorare insieme per raggiungerli. Questa riunione ci ha fornito un’eccellente opportunità per confrontarci, imparare gli uni dagli altri, supportare il settore a riprendersi completamente e essere resilienti rispetto a eventuali future criticità. Il nostro impegno condiviso per la cooperazione e la collaborazione sarà un fattore critico per garantire il successo a lungo termine dell’aviazione”.