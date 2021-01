DALZOCCHIO (LEGA) * CALCIO SERIE A: « ROVERETO (TN) SI TINGE DI ROSSONERO CON L’ESORDIO DEL GIOVANE GIACOMO OLZER TRA LE FILA DEI GIOCATORI DEL MILAN »

Rovereto si tinge di rossonero con l’esordio tra le fila dei giocatori del Milan del giovane Giacomo Olzer, ragazzo di Rovereto, che proprio l’altro giorno ha coronato il suo sogno di poter giocare con la sua squadra del cuore.

L’esordio in Coppa Italia di Giacomo Olzer è sulla scia anche di un altro conosciuto giocatore trentino di Serie A, Andrea Pinamonti, giocatore in questo caso dell’Inter e attaccante della Nazionale Under 21. Il mio augurio è che anche Giacomo possa presto giocare con la nostra Nazionale di calcio, stupendoci con belle giocate e portando un po’ di Trentino sui palcoscenici europei e mondiali del calcio.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio.