RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ “: « CARLO CALENDA TRA GLI OSPITI DI LUCIA ANNUNZIATA, IN PRIMO PIANO L’IMPATTO DELLA RIFORMA DEL TAGLIO DEI PARLAMENTARI (7/8 – ORE 14.30) »

09.30 - domenica 07 agosto 2022

A “Mezz’ora in più” Carlo Calenda tra gli ospiti di Lucia Annunziata. In primo piano l’impatto della riforma del taglio dei parlamentari.

La campagna elettorale in vista del voto del prossimo 25 settembre entra nel vivo, mentre si studia l’impatto che avrà sul nuovo parlamento la riforma del taglio dei parlamentari: diminuirà la rappresentanza o favorirà la trasparenza? E ancora: quanto è concreta la possibilità che una delle coalizioni in campo possa avere il numero sufficiente di seggi per modificare la Costituzione? Questi gli interrogativi al centro della puntata speciale di “Mezz’ora in più” in onda oggi alle 14.30 su Rai 3.

Ospiti di Lucia Annunziata, il segretario di Azione Carlo Calenda; il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’ex direttore de La Repubblica Ezio Mauro; lo storico ed editorialista del Corriere della Sera Paolo Mieli; il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; Salvatore Vassallo, direttore dell’Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo.