888 FIRME * PERSONALE SCUOLA INFANZIA: « CALENDARIO SCOLASTICO 11 MESI, LA NOSTRA ASSOLUTA CONTRARIETÀ » (ELENCO NOMI E COGNOMI)

15.07 - venerdì 30 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Chiediamo ai sindacati di rappresentare in maniera unitaria e determinata l’assoluta contrarietà del personale della scuola dell’infanzia ad un calendario scolastico di 11 mesi.

Riteniamo necessari il superamento di inutili e improduttive divisioni sindacali e la programmazione di azioni forti e coordinate, innanzitutto relative a tutti gli impegni non previsti contrattualmente (comitato, reperibilità, copertura delle aperture in caso di assenze) che possano finalmente esprimere, impattando sul servizio, il limite di sopportazione raggiunto dal personale rispetto all’operato dell’Amministrazione nei confronti della Scuola dell’Infanzia.