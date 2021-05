CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE TRENTO * 8 MAGGIO: « NELLA PASSEGGIATA VIRTUALE DELLA HOME PAGE WWW.CRI.IT/TRENTINO SI POTRANNO OSSERVARE IMMAGINI STORICHE E FILMATI »

L’8 maggio è una giornata cerchiata di rosso sui calendari dei diciassette milioni di volontari di Croce rossa e Mezzaluna rossa sparsi sulla terra, è il giorno di 197 anni fa in cui vide la luce Henry Dunant, l’uomo che con la sua visione diede il via e guida tutt’oggi l’operato dell’associazione umanitaria più grande del mondo.

Una ricorrenza che ogni anno viene festeggiata a tutte le latitudini e che, per questo 8 maggio condizionato dall’emergenza Covid, il Comitato provinciale della Croce rossa del Trentino, ha pensato di commemorare con una mostra virtuale, una passeggiata nella storia attraverso la pagina internet raggiungibile a partire dall’8 maggio, preferibilmente tramite personal computer, dalla home page www.cri.it/trentino e dalle pagine social del Comitato provinciale del Trentino.

Grazie a un software per la simulazione di spazi, è stato creato un ambiente dove, attraverso il computer, ci si può muovere e apprendere, oltre che condividere con amici e conoscenti, i principi di Croce Rossa, la sua storia e le aree di attività. Si possono osservare in dettaglio immagini storiche, attivare filmati con sottotitoli per non udenti in un percorso guidato che si può bloccare e riprendere a piacimento.

Per i più esperti c’è la possibilità di utilizzare un visore VR (realtà aumentata) per un’esperienza più coinvolgente, mentre per chi dovesse trovarsi in difficoltà con queste tecnologie, è disponibile un video introduttivo creato per rendere l’esperienza il più fruibile e piacevole possibile.

La mostra virtuale rimarrà disponibile nel tempo e verrà costantemente aggiornata per dare utili informazioni sulla realtà di Croce Rossa sempre al passo con i tempi.

*

Comitato Provinciale di Trento

CROCE ROSSA ITALIANA