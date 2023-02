PAT * APICOLTURA: ZANOTELLI, « 161MILA EURO PER I PRODUTTORI TRENTINI, PROROGATA LA SCADENZA DEL BANDO AL 14 MARZO »

07.07 - sabato 25 febbraio 2023

Apicoltura, Zanotelli: oltre 161mila euro per i produttori trentini.Prorogata la scadenza del bando al 14 marzo. Migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Nell’ambito della nuova programmazione delle Politiche agricole 2023-2027, sono stati messi a disposizione dell’apicoltura trentina oltre 161mila euro di fondi per le Ocm (Organizzazioni comuni di mercato) del miele. Lo annuncia l’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli, che oggi ha proposto in sede di Giunta il bando per l’assegnazione delle risorse ai produttori, con scadenza prorogata al 14 marzo. I fondi messi a disposizione serviranno a sostenere i nostri apicoltori per azioni di ripopolamento del patrimonio apistico, per l’acquisto macchinari e attrezzature, per assistenza tecnica e consulenze, per attivare collaborazioni con enti di ricerca e sviluppo, per la promozione commercializzazione di tutti i prodotti dell’alveare dalla cera, al polline, alla pappa reale, agli sciami, alle api regine. “Assistenza tecnica, formazione e scambio delle migliori prassi sono prioritari per un settore in costante sviluppo e che vuole puntare su qualità e innovazione per continuare a crescere” sono le parole di Zanotelli.

Le domande di finanziamento vanno presentate attraverso il portale Sian seguendo le indicazioni del manuale operativo utente, reperibile al link: