CONZATTI (IV) * CONCESSIONI IDROELETTICHE:  «CONCORDATO L’ALLINEAMENTO DELLA DATA A LIVELLO NAZIONALE PER LA GARA  AL 2023″

“Oggi in riunione di maggioranza abbiamo concordato l’inserimento nel Decreto milleproroghe – che sarà emanato entro Dicembre – dell’allineamento della data per la gara delle concessioni idroelettriche al 2023, così da avere un unico termine nazionale.” lo dichiara in una nota la Senatrice Donatella Conzatti, capogruppo di Italia Viva in commissione bilancio.