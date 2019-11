APT VAL DI FASSA (TN) * STAGIONE INVERNALE: « IL 30 NOVEMBRE APRONO LE SKIAREA ALPE LUSIA – SAN PELLEGRINO E CAREZZA, DAL 5 DICEMBRE TUTTE LE ALTRE DELLA VALLE »

Al via la stagione dello sci in Val di Fassa. Per gli appassionati l’attesa è finita: il 30 novembre aprono le skiarea Alpe Lusia – San Pellegrino e Carezza e dal 5 dicembre tutte le altre della valle, per un inverno che offre subito con tanta neve e tanto divertimento targato Rds.

Indossate il vostro completo da sci preferito, il casco e i guanti migliori. Allacciate gli scarponi e fate scattare gli attacchi degli sci e sentitevi esattamente come a un “vernissage”, perché in Val di Fassa il 30 novembre s’inaugura la stagione dello sci. Il prossimo week end, infatti, aprono le skiarea Alpe Lusia – San Pellegrinoe Carezza per la gioia irrefrenabile di chi attende questo momento da mesi e che sarà completamente soddisfatto dal 5 dicembre, quando tutte le località sciistiche della valle saranno operative. Un inizio di stagione che si presenta come una festa, grazie alle abbondanti precipitazioni nevose del mese di novembre e l’ottima preparazione delle piste, effettuata da parte delle società d’impianti che da giorni sono al lavoro per offrire esperienze indimenticabili agli sciatori.

Per chi è pronto a fare slalom sin dal primo fine settimana di sci, sull’Alpe Lusia trova tutti gli impianti aperti, così come il collegamento con Bellamonte e la maggior parte delle piste, mentre al San Pellegrino sono in funzione la funivia del Col Margherita, le seggiovie “Gigante” e “del Passo”, nonché le sciovie “Chiesetta 1 e 2” con diverse piste sciabili. Nella skiarea Carezza, invece, sono attivi sei impianti, “Pra di Tori”, “Hubertus”, “Paolina”, “Le Pope” e “Golf 1 e 2”, per la garanzia di un incomparabile avvio d’inverno.

Il 5 dicembre, poi, la Val di Fassa si presenta in tutto il suo candido splendore, sia dal punto di vista paesaggistico con le Dolomiti a fare da perfetta cornice, sia per l’importante offerta sciistica che, al completo, raggiunge di 210 km per 152 piste valligiane. Non solo, la stagione parte all’insegna del “Val di Fassa Winter Style” con tre fine settimana di musica e grande divertimento targato RDS: il 7 e 8 dicembre nella skiarea Ciampac di Alba di Canazei, 14 e 15 dicembre nella skiarea Catinaccio di Vigo e 21 e 22 dicembre nella skiarea San Pellegrino di Moena gli sciatori sono protagonisti di “RDS – Play the Winter – Val di Fassa”, con dj set, giochi, premi, l’intrattenimento dei più popolari conduttori dell’emittente radiofonica nazionale e tantissima musica “on the air” sulle piste.

