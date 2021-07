VIGOLANA SKY TEAM * “ VIGOLANA THE RACE “: « AD UNA SETTIMANA DALLA GARA CHIUSE LE ISCRIZIONI, RAGGIUNTA LA SOGLIA MASSIMA DI 300 ISCRITTI »

Manca una settimana alla «Vigolana The Race». Già raggiunta la soglia massima di iscritti. Ad una settimana dalla gara il comitato organizzatore della «Vigolana The Race» ha già dovuto chiudere le iscrizioni. La soglia del 300 pettorali è stata infatti raggiunta anzitempo e quindi d’ora in poi, ad eccezione di alcuni top runner, non sarà più possibile aggiornare la starting list, che sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Si tratta di un riscontro che ha stupito anche lo staff della Vigolana Sky Team, il quale aveva messo in conto il beneficio di immagine garantito all’evento dal suo inserimento nel circuito de «La Sportiva Mountain Running Cup», ma l’entusiasmo degli atleti è stato ben superiore alle aspettative.

Quella che si disputerà il primo giorno di agosto sarà quindi un’edizione importante della sfida nata nel 2018 grazie alla passione di un gruppo di appassionati di corsa in quota per valorizzare i percorsi presenti sulla montagna che veglia sulla città di Trento, anche perché ai nomi di rilievo già presenti nella lista, come quelli di Andrea Debiasi, vincitore delle prime due edizioni, Christian Modena (terzo sia nel 2018 sia nel 2019), Daniele Andreis (secondo nel 2019), Giulia Orlandi (seconda nel 2019), Silvia Battisti (terza sempre nel 2019) ed Elena Sassudelli se ne aggiungeranno sicuramente altri.

Archiviata la tappa di Pizzostella, ora al vertice della classifica generale maschile de «La Sportiva Mountain Running Cup» c’è Gianluca Ghiano, che precede Alberto Vender, Marco Filosi (entrambi hanno disputato una gara in meno) e Christian Modena, mentre fra le ragazze svetta Alice Gaggi, davanti a Denisa Dragomir e Francesca Rusconi. Nei prossimi giorni capiremo quali di questi atleti sarà al via della «Vigolana The Race».

Al di là del livello dei concorrenti, ad averla trasformata in pochi anni in un punto di riferimento per il mondo della corsa in montagna è anche il suo accattivante percorso, lungo 20 km, con un dislivello positivo di 1.700 metri, con partenza e arrivo a Vigolo Vattaro. I corridori toccano la Forcella Val Larga (a quota 2.100 metri), Cima Vattaro (2.130 metri), il Becco di Filadonna (il punto più alto a 2.150 metri), quindi Cima Vigolana (2.145 metri) e Becco della Ceriola (1.935 metri) prima di tuffarsi verso il traguardo. Per stimolare il pubblico a seguire la competizione gli organizzatori hanno deciso di omaggiare con un cappellino ufficiale della manifestazione i primi 30 spettatori che raggiungeranno la Bocca della Val Larga.

*

Foto: archivio Vigolana The Race 2019