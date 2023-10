CONSIGLIO PAT * TERZA COMMISSIONE: « SÌ A DUE DELIBERE, SU DANNI DEI SELVATICI ALL’AGRICOLTURA E BACINI PER LA NEVE ARTIFICIALE »

16.16 - giovedì 5 ottobre 2023

Terza commissione, sì agli indennizzi per i danni causati dai cinghiali e la spesa ammessa per i bacini per la neve aumentata a 2,5 milioni di euro. Oggi pomeriggio in Terza commissione, parere positivo a due delibere presentate dalla Giunta. La prima, approvata all’unanimità, riguarda i danni causati all’agricoltura dagli animali selvatici (esclusi lupi e orsi). Sono state apportate alcune modifiche al regolamento per adattarlo alle nuove direttive europee e per aggiornare i sistemi di calcolo degli indennizzi.

I danni ai prati provocati dai cinghiali non sono più considerati eccezionali e i contributi per i danneggiamenti agli steccati, sempre causati da cinghiali, sono stati portati a 17 euro. La seconda delibera, cinque sì un astenuto, riguarda gli impianti da sci e gli impianti a fune. In sostanza, si prevede possano essere finanziate anche le spese per i mezzi di soccorso sulle piste, mentre per i bacini per la neve artificiale la spesa ammissibile è stata portata a 2,5 milioni di euro. Infine, si è brevemente trattato il tema della petizione per salvare la Masera di Levico che, ormai, si sta abbattendo. La relazione della commissione è stata approvata all’unanimità.