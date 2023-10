APT ALPE CIMBRA (TN) * FOLIAGE: « AUTUNNO, MOMENTO PERFETTO PER SCOPRIRE I PICCOLI BORGHI E DEGUSTARE LE PRIMIZIE DELLA STAGIONE »

14.22 - giovedì 5 ottobre 2023

Alpe Cimbra (Tn): Autunno sull’Alpe Cimbra foliage, piatti della tradizione e tantissimi eventi. L’autunno sull’ Alpe Cimbra è una stagione meravigliosa che tinge l’estate di un manto dai colori infuocati prima che l’inverno le cambi ancora d’abito, ricoprendo tutto di soffice neve.

Un momento perfetto per scoprire i piccoli borghi, degustare le primizie di questa stagione, avventurarsi in Mtb o a piedi in gite con panorami mozzafiato, ma non solo, sagre, eventi, convegni saranno protagonisti di questi mesi. La varietà dei paesaggi, le viste panoramiche, i piccoli e caratteristici paesini, la ruralità di luoghi che hanno saputo mantenere integra la loro identità, l’immensa distesa boschiva danno vita ad un luogo assolutamente unico e peculiare.

In autunno l’Alpe Cimbra regala suggestioni emozionanti vestendosi dei caldi colori del foliage: giallo, rosso e arancione in un tripudio di sfumature. La magia dell’autunno sull’Alpe Cimbra si esprime attraverso tutti i colori delle foglie che cambiano. Le foreste di Folgaria Lavarone Lusérn e della Vigolana sono un dipinto a cielo aperto. È la natura in tutta la sua prepotenza che, come un pavone, ammalia chi la ammira! Una suggestione che merita di essere scoperta a ritmo lento a pieno contatto con la natura …

È anche la stagione del silenzio, del relax, del trekking e della bike in solitaria, dei suoni del bosco all’alba e al tramonto dati dal bramito del cervo e dal grido delle marmotte, dei profumi di dolci appena sfornati e di prelibatezze a base di funghi, zucca, polenta, brasato, che pervadono l’aria e invitano a entrare in ristoranti, malghe e rifugi.

L’autunno è anche la stagione della buona cucina a km zero. È la stagione dei Törggelen, riprendendo un’antica usanza, con i menù a base di vino novello, castagne cotte sul fuoco e piatti tipici da gustare vicino a un camino o a una stufa. I menù d’autunno esaltano i prodotti del territorio e del Trentino tipici di questo splendido periodo dell’anno: i funghi, i porri, le mele, le zucche, le castagne, la selvaggina oltre ai formaggi, carni e salumi. Dai piatti più semplici della tradizione rurale come l’orzetto alla trentina, la polenta di patate e i canederli alle rielaborazioni più sofisticate. Un mix che amalgama tradizione e lifestyle in grado di soddisfare anche i palati più sofisticati.

Tantissimi gli eventi che si susseguono ogni settimana sia sportivi ma soprattutto volti alla valorizzazione dei prodotti a km 0 e dell’enogastronomia trentina.

Arge Alp 14 e 15 ottobre ’23

Gronlait Orienteering Team, in collaborazione con Apt Alpe Cimbra, con il benestare delle Federazioni Nazionale e Trentino della F.I.S.O, organizzerà il 14 e 15 ottobre 2023, l’ARGE ALP di corsa orientamento sull’Alpe Cimbra. A queste gare partecipano le regioni membri dell’Arge Alp (Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine) e ne fanno parte: Trentino – Alto Adige – Lombardia – Salisburgo (AU) – Tirolo (AU) – Voralberg (AU) – Baviera (DE) – Canton Ticino (*CH) – Canton Grigioni (*CH) – San Gallo (*CH). Le gare, nelle diverse discipline sportive, vengono assegnate in coordinamento con le Regioni sopra descritte, seguendo un sistema a rotazione. La partecipazione è limitata alle regioni membro e tutti i partecipanti devono essere domiciliati o iscritti ad una Associazione appartenente ai Länder citati. La preferenza alle iscrizioni viene data alle categorie giovanili e Elite W/M. È prevista la partecipazione di circa 800 atleti, accompagnati dai loro allenatori e tecnici per due giorni di grande sport sull’Alpe Cimbra.

Festival dell’agricoltura di Montagna – Giornata del Porro di Nosellari 14 e 15 ottobre

La Pro Loco Nosellari-Oltresommo propone un evento dedicato alla valorizzazione del Porro da cui nasce uno dei soprannomi dei suoi abitanti, “magnapori” in dialetto, cioè, mangia porri.

Il porro di Nosellari si caratterizza per la base grande e tondeggiante, un fusto ridotto, il bianco che dalle radici sfuma sino al verde delle estremità simili ad un ventaglio. Un porro pesa all’incirca 800 grammi, si trapianta in primavera e si raccoglie da ottobre in poi, ha un sapore delicato e trova diversi impieghi nella cucina tradizionale dell’Alpe Cimbra. Si può utilizzare lessato con foglie per zuppe e risotti o separare verde e cuore da gustare separatamente come saporito contorno.

A questo splendido ortaggio, presidio Slow Food, si è voluto dedicare un fine settimana regalando l’occasione di degustarlo, conoscerne segreti e particolarità e perché no … acquistarlo e renderlo ingrediente principe della tua prossima ricetta, rigorosamente appresa da qualche gentile abitante della bella Nosellari.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre sarà l’occasione per degustare tanti piatti creati con il porro di Nosellari.

La Festa della Castagna: 21 e 22 ottobre

Il 21 e 22 ottobre nell’area manifestazioni di Centa San Nicolò (TN) si svolge la Festa della Castagna organizzata dall’associazione Castanicoltori della Valle del Centa.

La regina dell’autunno sarà protagonista per due giorni, con tanti appuntamenti in programma per immergersi nei magici colori del foliage autunnale.

Durante le due giornate sarà presente uno stand gastronomico per degustare le prelibatezze a base di castagna arricchita e tante iniziative: dal mercato contadino ai trekking con gusto, dai laboratori per bambini ai trekking lungo il sentiero dei castagneti.

Menu d’autunno: la castagna

I ristoratori locali vi invitano nei loro ristoranti per gustare il Menù d’Autunno, interamente dedicato alla castagna: manicaretti genuini e sfiziosi proposti per voi dai nostri ristoratori che valorizzano gusti e profumi di questo frutto rivisitando le antiche ricette con un pizzico di creatività… un menù 100% castagna!

Dove: Parco comunale nei pressi dell’Area Manifestazioni di Centa San Nicolò

Foliage alla Forra del Lupo con Pic Nic: 21ottobre ’23

In autunno trekking e storia si caricano di profondi significati.

Il ricordo dei soldati che trascorsero lunghi periodi in questo luogo, il loro sacrificio, i loro sentimenti diventano percepibili, quasi riecheggiano nell’ attraversare la vecchia trincea, divenuta oggi un sentiero escursionistico. La Forra del Lupo, caratterizzata da trincee, camminamenti, punti di osservazione e scale ricavati dalla roccia a strapiombo sulla valle di Terragnolo, racconta una storia fatta di pietra, fotografie appese lungo il percorso e racconti risalenti al conflitto bellico. Foliage alla Forra del Lupo con pic nic sarà la tua occasione di “rivivere” la storia in una cornice d’eccezione: quella del suggestivo foliage d’autunno, che, come per magia, ricopre per qualche mese l’Alpe Cimbra di un manto infuocato; di gustare prodotti a km0 e di farsi narrare, da una guida locale la storia e gli aneddoti legati a questo posto davvero speciale.

Ritrovo a Serrada, al ristorante Cogola, alle ore 10.00 – Costo: Adulti € 20,00 – Bambini fino a 10 anni € 13,00

28 e 29 ottobre 2023 La Dispensa dell’Alpe

Due giorni interamente dedicata ai prodotti del Trentino e del territorio dell’Alpe!

Il 28 e 29 ottobre 2023 si accendono i riflettori su un nuovo evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Trentino attraverso una serie di convegni con relatori nazionali e internazionali, laboratori esperienziali legati ai prodotti del territorio dell’Alpe Cimbra e del Trentino, il “Mercato dei produttori” che raggrupperà gli operatori del Mercato della Terra di Slow Food Valle dell’Adige Alto Garda, della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino e delle Terre Alte, attività guidate alla scoperta dei luoghi di produzione –fattorie aperte, trekking del gusto, bike con gusto- e momenti di incontro quali masterclass e laboratori per i più piccoli.

La Dispensa dell’Alpe si inserisce in un importante lavoro che Slow Food Trentino sta portando avanti di riflessioni sull’agricoltura di montagna e sulle Terre Alte. Permettendo così di consolidare rapporti e relazioni e, soprattutto, di presentare al pubblico decine di piccole produzioni. Sono queste realtà che con il loro lavoro quotidiano custodiscono l’enorme tesoro costituito dal nostro paesaggio e dall’ambiente in cui viviamo. Realtà profondamente legate al territorio ma molto moderne, proiettate nel futuro e in relazione con il resto della rete Slow Food mondiale. Conoscere e incontrare questi artigiani del cibo buono, pulito e giusto è un viaggio nelle nuove geografe e una concreta risposta al bisogno di sostenibilità.

Sono oltre 50 i produttori presenti da cui poter acquistare queste prelibatezze a km 0, ma sarà possibile anche degustarli grazie ad alcuni piatti proposti dagli stessi produttori. All’ora di pranzo sarà possibile degustare anche uno squisito baccalà preparato dalla Vulnerabile Confraternita dello Stofiss dei Frati.

Novità 2023 un’intera area espositiva dedicata al Miele di Montagna e un’area dedicata all’artigianato trentino di qualità.

Tanti i laboratori organizzati durante le due giornate per i bambini, le presentazioni dei produttori e i cooking show per imparare a preparare i piatti della tradizione.

Drago Vaia Trail 29 ottobre ‘23

DRAGO VAIA… LA RINASCITA!!!

Quando arriva la tempesta puoi solo aspettare che finisca. Poi puoi scegliere come reagire. Marco Martalar, artista del legno di fama mondiale, reagì, creando un’opera indimenticabile, il Drago di Magré. Ciò che la Tempesta Vaia distrusse nell’ottobre 2018 venne, infatti, fatto rivivere dalla sua arte. Ora, però, quel Drago, simbolo di rinascita e speranza, non c’è più. Spazzato via da mani umane, che lo hanno incendiato, bruciato, lasciando solo cenere e ferite. Ma, come il Drago ci ha insegnato, abbiamo deciso di non abbatterci, ma anzi di lottare perché possa risorgere più fiero che mai!!!

Per questo la Sportiva 7 Comuni, in collaborazione con gli enti istituzionali del territorio, ha deciso di mettersi in gioco in una ̀ dedicati alla ricostruzione del celebre Drago Vaia.

Siamo orgogliosi di invitarvi il prossimo 29 ottobre alle ore 10.00 presso Loc. Gionghi di Lavarone per la prima edizione del #DragoVaiaTrail:

Trail competitivo: 20km – 10km

Camminata: 3km