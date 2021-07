RAI 2 – “ SQUADRA SPECIALE COBRA 11 “ * « GIOVEDÌ 15 LUGLIO AL VIA LA VENTISEIESIMA STAGIONE CON “ UN DOLORE SILENZIOSO “ E FERMO O SPARO “ »

Doppio appuntamento giovedì 15 luglio su Rai2 con la ventiseiesima stagione di “Squadra Speciale Cobra 11”, in onda alle 21.20 con i primi due episodi, in prima visione assoluta. Protagonisti Erdogan Atalay, Pia Stutzenstein e Patrick Kalupa. Si parte con “Un dolore silenzioso”.

Una donna sconvolta cammina, di notte, in autostrada. Uno psicoterapeuta viene ucciso nel suo studio. Che legame c’è fra i due avvenimenti? Tutta la squadra del distretto è impegnata nell’indagine che porta a conclusioni drammatiche. È la storia di tre sorelle travolte dalla violenza subita da una di loro. E la conclusione, positiva, lascia degli strascichi nella coscienza di Semir, che confessa a Vicky come si sono svolti realmente i “fatti” di Istanbul. A seguire “Fermo o sparo!”. Semir torna da Copenaghen dove Andrea e le bambine si sono trasferite a vivere. Un uomo, Simon, uccide senza apparente motivo due persone, per rubare la loro macchina. Dopodiché rapina una banca, e anche lì uccide due impiegati. Alla fine di un rocambolesco inseguimento riesce a far perdere le sue tracce. Ma i cani portano Semir e la sua squadra in un piccolo centro, dove l’assassino viene rintracciato e fermato.