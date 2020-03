ACLI – TRENTINO * CORONAVIRUS: « L’ACCESSO AI SERVIZI SARÀ CONSENTITO SOLO SU APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL NUMERO 0461-277277 »

Anche le Acli sono mobilitate nella campagna di prevenzione contro la diffusione del Coronavirus al fine di tutelare l’incolumità dell’utenza, dei dipendenti e dei volontari che operano presso gli sportelli dei servizi come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo scorso.

Tali servizi vengono garantiti in forma contingentata e previo appuntamento che può essere fissato telefonando al numero unico: 0461-277277

Valevole per tutti gli sportelli ed i servizi aclisti della Provincia autonoma di Trento.

Sulla base delle disposizioni del Decreto ministeriale in oggetto le Acli hanno anche deciso la chiusura dei Circoli con mescita fino al 4 aprile prossimo.

Fino a quella data sono anche sospese le attività pubbliche e di formazione promosse dai Circoli e dalla Segretaria provinciale. Per quanto riguarda la formazione rivolta ai cittadini e le iniziative dei Circoli in tal senso si procederà dove possibile con dirette via internet in streaming.

Le Acli Trentine chiedono inoltre alla Giunta provinciale di predisporre quanto nelle sue disponibilità e competenze al fine di assicurare un adeguato sostegno al reddito integrativo per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, alle imprese, autonomi e professionisti al fine di consentire di affrontare con adeguati margini di sicurezza questa difficile fase di emergenza.

Il rispetto di regole di prevenzione, di ragionevolezza e di semplice buon senso, che vede le Acli impegnate anche sul fronte della sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, potrà sicuramente aiutare a superare questa emergenza nel migliore dei modi limitando il più possibile i rischi di esposizione per l’utenza e il personale addetto ai servizi.