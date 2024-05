PAT * WELFARE: «BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DI ÀMBITO SANITARIO, INTEGRATO IL FINANZIAMENTO»

12.35 - sabato 25 maggio 2024

È stato integrato di ulteriori 50.000 euro il finanziamento erogato ad Opera Universitaria per le borse di studio rivolte a studenti di ambito sanitario. Lo ha stabilito la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute e politiche sociali: in fase di elaborazione delle graduatoria è infatti emerso che le risorse messe a disposizione, pari a 200.000 euro, non sarebbero risultate sufficienti a coprire le richieste di tutti gli idonei.

Le borse di studio riguardano gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, ai corsi triennali o magistrali delle professioni sanitarie residenti in provincia di Trento, ai quali va data particolare attenzione in quanto rilevanti per il nostro Servizio sanitario.