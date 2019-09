RETEQUATTRO * ” QUARTA REPUBBLICA “: « LUNEDì 9 GLI OSPITI DI NICOLA PORRO SARANNO – GIORGIA MELONI, MANLIO DI STEFANO, GIOVANNI TRIA, LORENZO FONTANA E MARIASTELLA GELMINI »

Domani, ‪lunedì 9 settembre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro che, in apertura, intervisterà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (registrazione ore 19.15) e, in diretta, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S), l’ex ministro dell’economia Giovanni Tria, l’ex ministro della Famiglia Lorenzo Fontana (Lega) e il presidente dei deputati di Forza Italia Mariastella Gelmini.

Al centro della puntata il discorso che domani il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte pronuncerà alla Camera dei Deputati per chiedere la fiducia al governo giallorosso mentre, davanti a Montecitorio, si svolgerà la manifestazione contro il nuovo esecutivo promossa da Fratelli d’Italia, a cui ha annunciato di partecipare anche l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini.

E ancora, attenzione all’immigrazione con un’intervista al portavoce della Guardia costiera libica, l’ammiraglio Ayoub Omar Qassem.

Tra gli altri ospiti della serata, anche i filosofi Massimo Cacciari e Paolo Becchi, il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro e i giornalisti Marcello Sorgi, Luca Telese e Mario Giordano.