“UNIAMOCI” – TRENTO * VACCINAZIONI: “FLASHMOB A PALAZZO GEREMIA, CONTESTATO IL PROFESSOR REMUZZI“

20.29 - sabato 18 maggio 2024

Oggi dalle 17.00 alle 19.00 si è svolto un presidio sotto Palazzo Geremia a Trento, in occasione della conferenza indetta da varie organizzazioni medico-infermieristiche di categoria, dal titolo “La Salute (non) è in vendita”, alla quale ha partecipato come relatore il professor Giuseppe Remuzzi, noto al pubblico televisivo durante la pandemia per aver sostenuto l’importanza della vaccinazione.

Il presidio è stato indetto da Uniamoci APS ed ha visto la partecipazione di qualche decina di partecipanti, dotati di uno striscione di ironico benvenuto al professor Remuzzi e di cartelli con le foto di vittime di malore improvvisi in seguito a vaccinazione.

Ezio Casagranda -di Uniamoci- ha arringato i presenti passando in rassegna le carenze della sanità trentina (salari bassi del personale medico e paramedico a fronte di grande impegno lavorativo), fino a toccare tematiche di stretta attualità come il recente ritiro dal commercio del vaccino Astrazeneca (per la “scomparsa” del quale è stato osservato un minuto di goliardico silenzio) e il ritocco al rialzo dei dati del Covid nella regione Liguria, da poco assurto alla ribalta della cronaca.