CIA (FDI) * COALIZIONE CENTRODESTRA: « TERMINATA LA FASE DI ASCOLTO, PROSEGUIAMO NELLA COSTRUZIONE DI UN PROGRAMMA VOLTO AL BENE DEI TRENTINI »

18.23 - giovedì 31 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

///

Coalizione centrodestra, Cia (FdI): “Terminata la fase di ascolto. Proseguiamo nella costruzione di un programma concreto, volto al bene dei trentini”

Sono appena terminati, in un clima di grande collaborazione e rispetto delle posizioni di tutte le forze politiche intervenute, gli incontri propedeutici alla stesura del programma della coalizione di centrodestra in vista delle elezioni provinciali del 22 ottobre 2023.

Molto apprezzata è stata l’idea di far intervenire gli Assessori provinciali attualmente in carica, in modo da mettere a conoscenza il tavolo di coalizione dell’attività svolta nel corso della presente legislatura, toccando anche aspetti che non hanno ricevuto grande copertura mediatica ma che hanno caratterizzato l’azione di governo del centrodestra, contribuendo positivamente alla vita dei trentini. Nel corso degli incontri, i rappresentanti delle varie forze politiche che sostengono la conferma di Maurizio Fugatti alla Presidenza della Provincia hanno potuto manifestare liberamente perplessità, critiche, proposte e auspici, contribuendo a tracciare un percorso concreto, da compiere assieme, per la costruzione del programma.

Fratelli d’Italia ha voluto far intervenire vari esponenti del Partito (Presidenti e rappresentanti dei Circoli e dei Dipartimenti, Amministratori locali, militanti ecc.), in stretta sinergia con il Commissario On. Alessandro Urzì, che facilitassero il confronto, apportando la propria esperienza e permettendo di concentrare il dibattito sulle tematiche di volta in volta in discussione. Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno affiancato nel rappresentare FdI all’interno del tavolo di coalizione, per il grande sostegno in termini di concretezza e competenza dimostrata, attraverso un metodo di lavoro che noi del Partito guidato dal Presidente Giorgia Meloni non vediamo l’ora di implementare per il governo della nostra Provincia.

Il lavoro portato avanti da Fratelli d’Italia all’interno del tavolo di coalizione, contribuirà certamente alla creazione di un programma concreto e realistico (lontano dei libri dei sogni), capace di interpretare i bisogni e fornire risposte ai trentini. Il prossimo passo, una volta formulato il testo del programma, sarà quello di prendere in esame il testo nel suo insieme, così da apportare eventuali contributi migliorativi.

Cons. Claudio Cia

Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia