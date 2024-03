CMST * CICLOVIA GARDA (TN): « SICUREZZA CITTADINI, GLI AMMINISTRATORI LOCALI E PROVINCIALI DEVONO INTERVENIRE PER GARANTIRLA »

16.24 - giovedì 28 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Desideriamo andare al di là delle polemiche in seno alla Giunta Comunale di Riva del Garda, sulle quali non intendiamo intervenire. Siamo consapevoli che esse non producono alcun valore aggiunto alla soluzione dei problemi connessi alla realizzazione di questa importante infrastruttura della Ciclovia del Garda.

Riteniamo invece importante fare alcune riflessioni su questo progetto che presenta notevoli criticità ambientali e di sicurezza.

È stato più volte evidenziata la pericolosità da un punto di vista idrogeologico, definita dalle carte di pericolosità della Provincia Autonoma di Trento. Le frane e gli smottamenti verificatisi di recente sulla Gardesana Occidentale e la Ponale, purtroppo la confermano.

Da più parti si sollecita di abbandonare il proposito di realizzare opere infrastrutturali a sbalzo nella roccia, nelle tratte trentine delle gardesane occidentali e orientali e prevedere, in alternativa, un collegamento lacuale tra Riva e Limone e Malcesine e viceversa.

Si tratta di coniugare il concetto di intermodalità nel complessivo sistema di mobilità del Lago di Garda.

Il CMST non è contrario alla realizzazione della Ciclovia del Garda ma intende sollecitare gli amministratori locali e provinciali ad una seria riflessione su tale progetto e procedere ad una sollecita variante di progetto. La navigazione lacuale è costosa e non particolarmente amata dai bikers? Può darsi. Ma è molto più costosa, da un punto di vista sociale e ambientale una infrastruttura mal progettata e realizzata. I sindaci di Riva del Garda, Ledro e Torbole e la Provincia Autonoma di Trento hanno pesanti responsabilità per la sicurezza dei cittadini e devono fattivamente intervenire per garantirla.

*

Ing. Ezio Viglietti – Portavoce

Ing. Pina Lopardo – Portavoce