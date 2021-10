PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL DELLO SPORT: « IL MITO DELL’ALPINISMO NIRMAL PURJA SARÀ INTERVISTATO DA ALESSANDRO FILIPPINI E LUCA CALVI, AL PALAZZO DELLA REGIONE (ORE 15.00) »

Il mito dell’alpinismo Nirmal Purja ospite al Festival dello Sport. Oggi domenica 10 ottobre, la leggenda nepalese dell’alpinismo, Nirmal Purja sarà ospite al Festival dello Sport a Trento. Alle ore 15.00, al Palazzo della Regione, Alessandro Filippini e Luca Calvi intervisteranno “Nimsdai”, reduce dalla prima storica salita invernale del K2 senza ossigeno.

Il primo uomo capace di scalare tutte le quattordici montagne di 8000 metri in 6 mesi e 6 giorni e in grado di raggiungere le vette del Monte Everest, Lhotse e Makalu in sole 48 ore, racconterà le sue imprese che stanno scrivendo la storia dell’alpinismo. Un viaggio a tu per tu con chi ha saputo spingersi oltre il limite dell’impossibile.