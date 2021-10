RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * « INTERVISTA A MATTEO SALVINI / IL CASO MORISI E LA PRESUNTA LOBBY NERA DI MILANO / OSPITI – MATTEO RENZI – MATILDE SIRACUSANO – PIERFRANCESCO MAJORINO »

Dopo gli scontri a Roma tra le forze dell’ordine e i manifestanti No Green Pass, domani sera faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e Nicola Porro a “Quarta Repubblica”, il talkshow che ogni lunedì su Retequattro , dalle ore 21.30, affronta le principali questioni politiche ed economiche della settimana.

Tra gli ospiti anche il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino e i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Marco Lillo, Daniele Capezzone, Pietrangelo Buttafuoco e Francesca Fagnani.

Da segnalare inoltre un reportage sulla povertà in alcuni quartieri delle grandi città italiane e nuovi particolari dell’indagine sulle forniture in piena emergenza Covid che coinvolge l’avvocato Luca Di Donna, ex collega di studio di Giuseppe Conte. Sviluppi e retroscena inoltre sul caso Luca Morisi e sulla presunta Lobby Nera di Milano, con la testimonianza dell’ex assessore di Salerno Roberto De Luca, figlio del Governatore della Campania, indagato nel 2018 per corruzione e poi dichiarato estraneo ai fatti, dopo un’inchiesta condotta anche in questo caso da Fanpage.

Immancabile il commento sui temi di puntata di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.