CONSIGLIO PAT * SCOMPARSA TARCISIO GRANDI: KASWALDER, « FIGURA CHE È STATA CENTRALE PER LA POLITICA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRENTINA »

Il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, desidera esprimere tempestivamente le condoglianze personali e di tutta l’assemblea legislativa trentina per la scomparsa di una figura che è stata centrale per la politica e la pubblica amministrazione trentina, come quella di Tarcisio Grandi. “Parallelamente a lui – ricorda Kaswalder – ho vissuto un lungo tratto di impegno politico, tant’è che ci candidammo entrambi al Parlamento nel 1996, lui per il Senato ed io per la Camera. Ricordo con stima e rispetto la sua intelligenza e il suo impegno”.

Tarcisio Grandi è stato consigliere provinciale ininterrottamente dal 1988 al 2003 e quindi nella decima, undicesima e dodicesima, come esponente rispettivamente della Democrazia Cristiana, del Partito Popolare e della Civica Margherita. Di queste due ultime formazioni fu anche capogruppo.