SEN. BIANCOFIORE (C.I.) * FEMMINICIDIO ROVERETO:« HO SOLLECITATO UN VERTICE DI SICUREZZA CON MINISTRO PIANTEDOSI E PRESIDENZA COMMISSIONE BICAMERALE FEMMINICIDI »

13.08 - domenica 6 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

BIANCOFIORE-CI-NOI MODERATI – FEMMINICIDI ROVERETO : PRESTO VERTICE SICUREZZA PIANTEDOSI-SEMENZATO

Dopo l’ennesimo brutale femminicidio avvenuto questa notte a Rovereto, ho chiamato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la Presidente della Commissione di inchiesta Bicamerale sui femminicidi, Martina Semenzato, affinché si faccia al più presto un vertice in loco sull’escalation di brutalità, terrore e insicurezza che sta attanagliando quella che una volta veniva chiamata l’Atene del Trentino. L’occasione sarà propizia anche per analizzare l’ applicazione sul nostro territorio delle norme in tema di violenza di genere e codice rosso . Una città meravigliosa lasciata all’incuria, allo sbando e alla minimizzazione da parte di chi la governa e che aspirerebbe a governare il Trentino allo stesso modo.

Il Ministro ha già dato la sua ampia disponibilità ad intervenire per restituire tranquillità e sicurezza alla città ed ha chiesto agli uffici di capire come mai l’ultimo assassino in questione, già noto alle forze dell’ordine e alla magistratura, si trovasse a piede libero.

Sono anni ormai che i parchi della città , come ho denunciato con forza in campagna elettorale, sono presidio di emigrazione clandestina, spaccio e criminalità incontrollata e i rovereti chiedono ora che sia lo Stato ad intervenire prontamente per la protezione dei cittadini con misure fattive che ripristinino l’ordine e la sicurezza del nostro territorio, visto il disinteresse di coloro che ne avrebbero la prima responsabilità, ai sensi della legge Maroni 125, 24 luglio 2008, che attribuisce al primo cittadino il ruolo chiave della sinergia tra le istituzioni nella lotta alla criminalità, in considerazione della sua vicinanza al territorio amministrato e dunque, teoricamente, di una maggior conoscenza di quelle problematiche locali che cagionano rischi per i propri cittadini.

È al sindaco che quella legge attribuisce poteri di controllo del territorio e norme per combattere la criminalità e contrastare l’immigrazione clandestina, ovvero l’assurgere ad autorità decisionale sui temi che riguardano l’incolumità pubblica e di sicurezza urbana, ma sembra che a Rovereto nessuno l’abbia letta né applicata.

*

Sen. Michaela Biancofiore

Presidente Gruppo parlamentare Civici d’Italia, Coraggio Italia – Noi Moderati – Udc – Maie

Componente commissione bicamerale Femminicidio