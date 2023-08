DALZOCCHIO (LEGA) * AGGRESSIONE PARCO NIKOLAJEWKA: « LA SICUREZZA A ROVERETO NON È UN COSTOSO OPTIONAL »

12.09 - domenica 6 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La sicurezza per i roveretani ormai è un costoso optional. Dopo l’uccisione di Mara, sconvolge la notizia di una donna di sessant’anni morta dopo un’aggressione – pare a sfondo sessuale – presso il parco Nikolajewka a Rovereto. Sono anni che il parco del quartiere Europa è controllato dalla criminalità senza che venga fatto nulla per risolvere la situazione. I residenti delle palazzine Europa sono estremamente preoccupati perché il parco rappresenta un pericolo per i bambini a causa della presenza di siringhe e dello spaccio di droga che avviene in maniera continua.

Personalmente, è da anni che sto denunciando questa emergenza sicurezza, assieme al consigliere comunale Angeli, ma il sindaco Valduga ha sempre negato l’esistenza di un problema simile in città. La situazione attuale dimostra invece che Rovereto sta assumendo per certi versi le caratteristiche di una città metropolitana, dove la criminalità imperversa danneggiando i cittadini onesti.

Non ci sono forme di giustificazione di fronte a omicidi o aggressioni gravi come quelle che stanno avvenendo. Non ci possono essere persone che ignorano il problema o che non applicano i più fondamentali principi dello Stato di diritto: dovrebbero esserci persone in grado di accettare le responsabilità del loro ruolo nella società. La Lega – questo per ben chiarire che certi temi noi li abbiamo sempre affrontati – a riguardo si era mossa persino con un referendum apposito. Vi è un serio problema, a mio avviso ingiustificabile, se una persona già nota alle forze dell’ordine può muoversi tranquillo per le vie e i parchi di Rovereto. È chiaro che il problema in questo caso non è di chi presidia il nostro territorio, ma di altri soggetti. In queste settimane parliamo di omicidi, ma situazioni simili sono all’ordine del giorno con vari casi anche di furti o di spaccio dove il reo viene prontamente fermato dalle forze dell’ordine e semmai liberato dopo poche ore.

È evidente che la situazione richiede modalità di intervento adeguate al cambiamento della società. Solo attraverso un’immediata azione da parte delle autorità competenti sarà possibile restituire sicurezza e tranquillità ai cittadini di Rovereto. È necessario mettere in atto misure efficaci per ripristinare l’ordine e garantire un ambiente sicuro per tutti.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.