CRTCU – TRENTO * ACQUISTI CONSAPEVOLI: « EDUCARE I RAGAZZI AL CONSUMO, I NOSTRI INCONTRI NELLE SCUOLE » (ALLEGATO MODULO ISCRIZIONE) »

Il CRTCU come ogni anno scolastico offre le proprie competenze per formare giovani consumatori consapevoli, attraverso incontri formativi, sia in presenza che a distanza, attraverso video collegamenti. Inoltre, viste le nuove norme che impongono l’insegnamento dell’educazione civica, il CRTCU è a disposizione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti per creare i curricula scolastici di educazione civica.

Il progetto intende informare e sensibilizzare i giovani riguardo i propri diritti di consumatori e le aree tematiche che riscuotono il loro maggiore interesse. Il Centro consumatori offre gratuitamente gli incontri formativi a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 13 ed i 18 anni visitando scuole e centri giovanili o attraverso la formazione a distanza

Scegli un argomento da trattare:

Tutela del consumatore in Italia e nell’Unione Europea: di cosa si tratta, come opera e come è strutturata

Introduzione alla tutela del consumatore

Gli aspetti della tutela legale – spiegati con semplicità! (diritto di recesso, garanzia legale, ecc.)

Cellulari, smartphones, social networks

Il giovane consumatore in Internet

A caccia di onde

Diritto alla riservatezza e sicurezza dei dati personali

Internet ed e-commerce

Opportunità, insidie e diritti in gioco

Viaggiare ed acquistare nei Paesi dell’UE

Come verificare e confrontare tra loro diverse offerte turistiche

I diritti del viaggiatore in aereo, in treno, in autobus e in nave

Recesso contrattuale, assicurazione rischi del viaggio, vacanza rovinata

Servizi finanziari e bancari:

il contratto di conto corrente

Sistemi piramidali: un introito accessorio o una fregatura?

Il consumatore conteso

Occhi aperti sulla pubblicità

Consumo sostenibile e tutela dell’ambiente

Alimentazione: solo una questione di linea?

Etichettatura dei prodotti alimentari confezionati

Promesse della pubblicità e realtà a tavola

