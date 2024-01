CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « IL 23-24 GENNAIO ARRIVANO IN AULA IL DDL PLATEATICI E LE NOMINE COMMISSIONE DEI 12 »

16.34 - mercoledì 17 gennaio 2024

Conferenza dei capigruppo, il 23 – 24 gennaio arrivano in aula il ddl plateatici e le nomine nella Commissione dei 12.

La Conferenza dei capigruppo ha stabilito, oggi pomeriggio, l’ordine del giorno della sessione consiliare del 23 – 24 gennaio. La seduta verrà aperta dal question time. Su questo tema Filippo Degasperi di Onda ha chiesto alla Giunta, in base all’esperienza non sempre positiva della scorsa legislatura, di fornire risposte precise e inerenti agli argomenti al centro delle domande di attualità. Al secondo punto è stata posta la discussione del bilancio consolidato della Provincia e al terzo le nomine di sei consiglieri (quattro di maggioranza e due di minoranza, il presidente del Consiglio Soini ne farà parte di diritto) nella Commissione interregionale del Dreier Landtag.

Ancora nomine al quarto punto, in questo caso si tratta dei due componenti, uno di maggioranza e uno di minoranza, della Commissione dei 12. Al punto cinque si affronterà il ddl Gottardi sui plateatici, uscito dalla Terza commissione con un’approvazione unanime.

Per la discussione di questo disegno di legge sono state messe a disposizione dei consiglieri tre ore: 30 minuti a disposizione della Giunta; 58 per la maggioranza e 1 ora e 27 per la minoranza. Nei punti seguenti verranno trattate una serie di mozioni proposte da Lucia Coppola (Verdi – Sinistra); Vanessa Masè (La Civica); Filippo Degasperi; Alessio Manica (Pd) e Luca Guglielmi (Lista Fassa). Infine, i capigruppo hanno approvato il calendario delle sedute consiliari del 2024.