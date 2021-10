COMUNE DI ROVERETO (TN) * CONSIGLIO COMUNALE: « APPROVATA LA DELIBERA CHE DÀ IL VIA AI LAVORI ALLO STADIO QUERCIA, COSTO 10 MLN »

Consiglio Comunale: Approvata la delibera che dà il via ai lavori allo Stadio Quercia. Con 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, il via all’opera da quasi 10 milioni di euro destinata a diventare un “punto di riferimento per l’atletica nazionale”.

“Un’opera importante per la comunità sportiva, la comunità della formazione, la comunità sociale intera”. Così l’Assessore Mario Bortot ha descritto la tribuna est di Rovereto, la cui realizzazione sarà ora possibile grazie alla delibera di finanziamento approvata dal Consiglio comunale nella seduta di martedì 11 ottobre. Un progetto, come ricordato dall’assessore, nato nell’agosto del 1996.

Da allora, a più riprese, quella proposta è stata ripresa e tra il 2008 e il 2010 venne formulata una prima proposta di progetto. Il primo passaggio importante che, dopo una serie di passaggi, ha visto riconfermata la volontà di realizzarla nel dicembre 2019, nella revisione di protocollo dell’intesa del 2016. I tempi di accesso ai finanziamenti sono stati sfruttati fino all’ultimo giorno: “A livello progettuale è stato raccolto il massimo, pur nella necessità di costruire un centro sportivo che rispondesse alle esigenze della Federazione”, ha detto Bortot. “Questo è un progetto del territorio, espressione di una cultura dello sport affonda le radici in città, che attraversa decine di società, che si costruisce, attraverso l’agenzia dello sport, nelle scuole.

Ma è anche espressione della ricerca che, grazie a Cerism, potrà trovare un luogo ideale per le valutazioni funzionali e nutrire le ricerche di quegli studenti che a Rovereto si potranno costruire un futuro. E’ anche la risposta a quella fame di strutture al chiuso che non sono mai sufficienti”. L’ambiente, ha ricordato Bortot, coprirà un’area pari a tre palestre. La cifra complessiva per questo investimento sfiora i 10 milioni di euro. A illustrare la parte tecnica, il dirigente del Comune, Luigi Campostrini e il progettista, l’ingegner Gianpaolo Bonani, che ha mostrato in video come sarà il nuovo edificio.

Il Consigliere Viliam Angeli (LS) ha chiesto approfondimenti in merito ai costi, alla viabilità su via Bonporti e sui parcheggi. La Consigliera Arianna Miorandi (Pd) è intervenuta per avere chiarezza sui posti auto previsti per accogliere gli spettatori, come il Consigliere Roberto Chemotti (UP), che ha voluto anche capire se i servizi urbanistici sono adeguati. Per quel che riguarda i costi, Campostrini ha spiegato che nel 2018 l’Amministrazione comunale aveva previsto 8.760.000 euro per la realizzazione dell’opera. La contribuzione degli organi (PAT e Coni) era stata quantificata e ammessa per un importo 6.692.000 euro in termini prodromi. “Oggi – ha spiegato Campostrini – il progetto definitivo comporta una spesa presunta di 9.650.000 euro.

L’incremento economico, dal documento preliminare al definitivo, è di circa 800.000 euro. Un incremento dovuto ad un fisiologico affinamento delle voci di spesa, all’incremento dei prezzi registrato in questi ultimi anni, alle valutazioni geotecniche”. Per quanto attiene la questione dei parcheggi e delle aree di sosta, ha spiegato che viene applicato uno studio di settore che tiene conto delle caratteristiche proprie della struttura che viene realizzata: la capienza prevista è di 4589 spettatori e vanno previsti posti per diversi tipi di mezzi e ci si è basati sui dati ISOFORT per capire quali siano.

Egon Angeli (Pd) ha chiesto spiegazioni sulla fase di concertazione e sulla mobilità di quartiere, così come Carlo Fait (Pd). Preoccupazione sui parcheggi e sui servizi è stata manifestata anche dalla Consigliera Gaifas (indipendente). Per il Consigliere Ruggero Pozzer (EV) è mancata la condivisione dei progetti con la circoscrizione e ha chiesto quale sia il metodo, criticando l’amministrazione comunale. La Consigliera Cristina Luzzi (FdI) è intervenuta per quanto riguarda la copertura e la dispersione delle acque bianche. Roberto Veronesi (LS), pur esprimendo la posizione favorevole alla realizzazione dell’opera, ha sollevato dubbi per quanto riguarda l’utilizzo dell’intero impianto. Dopo la risposta da parte dei tecnici, è intervenuto anche il Sindaco Francesco Valduga, che ha ricordato che sono stati fatti incontri con i residenti e che sono stati fatti dei ragionamenti anche per la creazione di un senso unico per favorire la realizzazione di posti auto. Nelle dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri Galli (astensione) Korichi (favorevole) Luzzi (astensione), Corradini (favorevole) Chemotti, Fait, Cazzanelli, Gaifas (astensione). La delibera è stata approvata con 24 favorevoli e 4 astenuti (Gaifas, Galli, Luzzi e Pozzer).