CONFINDUSTRIA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA: MANZANA, «LA VERA SOSTENIBILITÀ PASSA NECESSARIAMENTE DAI SISTEMI ECONOMICI LOCALI »

16.25 - giovedì 25 maggio 2023

I vertici di Confindustria Trento e Confindustria si sono incontrati nella cornice del Festival dell’Economia per dibattere sulle migliori strategie di sviluppo territoriale che possano essere capaci di fare sintesi: della transizione verde, di quella digitale e dei grandi riassestamenti politico-globali in corso, tutti fattori che impattano con forza all’interno delle galassie economiche locali.

“Economia dei Territori tra transizioni e divari” questo il titolo dell’incontro di giovedì 25 maggio che, grazie ad ospiti di pregio, ha fatto sintesi della visione ben espressa dal presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana: “Viviamo un tempo di passaggio che va governato con cura e audacia, un’epoca tanto fragile quanto fertile di grandi opportunità da cogliere. Sono per questo convinto che il Trentino in questo contesto possa essere esempio virtuoso ed ispiratore di nuovi e migliori modelli di sviluppo”.

Un’epoca dunque che necessita del protagonismo di sistemi economici locali resilienti, ma che abbiano sempre la consapevolezza di essere inseriti in contesti più grandi e complessi. Per comprendere quale sia il giusto punto di equilibrio ne hanno dibattuto insieme negli spazi delle sede Ocse: Fausto Manzana, Presidente Confindustria Trento, Katia Da Ros, Vice Presidente Confindustria per Ambiente, Sostenibilità e Cultura, Antonio Angelino, Responsabile Research, Cerved Group, Massimo Beccarello, Senior Advisor per la Transizione Energetica di Confindustria, Gian Paolo Manzella, Vice Presidente SVIMEZ, Emanuele Orsini, Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco, Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato Cerved Group, Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e Vice Presidente Confindustria.

L’introduzione è stata affidata ad Achille Spinelli, Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia Autonoma di Trento.