UNIONE COMMERCIO TURISMO – ROVERETO (TN) * FESTIVITà: « SABATO 31 OTTOBRE TORNA “SHOPPINGASPETTANDO HALLOWEEN”, ATMOSFERA MAGICA CON GIOCHI DI LUCE NELLE PIAZZE »

Anche quest’anno, come avviene dal 2004, l’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, in collaborazione con il Comune di Rovereto, l’Apt di Rovereto e Vallagarina e l’Associazione Commercianti al Dettaglio del Trentino, organizza una nuova edizione di “Shopping aspettando Halloween” che, alla luce delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus da Covid-19, quest’anno sarà dedicata a proiezioni, giochi di luci e vetrine a tema nelle attività economiche della città.

Con la collaborazione degli operatori, infatti, l’obiettivo di quest’anno è tenere viva la tradizione di un evento, giunto alla sua 17^ edizione, entrato ormai di diritto nel novero delle manifestazioni più attese dell’anno a Rovereto, soprattutto da bambini e famiglie. Messe da parte per una volta iniziative di animazione, caccia al tesoro, laboratori d’intaglio zucche e di cucina, pittura viso e tante altre attrazioni, in sede fissa o itineranti, l’edizione 2020, che cade nella giornata di sabato 31 ottobre, proprio la vigilia della lunga notte di Halloween, punta a creare comunque in città la consueta magica atmosfera di festa, coinvolgendo tutte le attività economiche che abitualmente entrano in contatto con ospiti e turisti, che non mancheranno di giungere in città anche per visitare la bella mostra del Mart dedicata a “Caravaggio. Il contemporaneo”.

Le attività economiche possono mettere in campo la propria creatività nell’allestimento di vetrine e locali a tema Halloween grazie anche all’apposito kit che l’Unione ha preparato per creare ancora una volta la magica atmosfera di Halloween.

ATMOSFERA MAGICA CON I GIOCHI DI LUCE NELLE PIAZZE

Per dare un tocco di magia alla marcia di avvicinamento alla serata di Halloween, fino al 31 ottobre diverse piazze della città verranno animate e vivacizzate da spettacolari giochi di luce e proiezioni sui palazzi storici del centro o sulla pavimentazione.

LE LANTERNE ACCESE ANIMANO LE VIE DEL CENTRO AL TRAMONTO

Con il calar del sole vie e piazze del centro si animano di luci ed assumono un fascino particolare le lanterne accese, che le attività sono invitate ad esporre all’esterno del proprio esercizio sabato 31 ottobre, dalle ore 16.00 fino alla chiusura.

Per valorizzare al massimo questa giornata è stata messa in campo un’ampia campagna radiofonica, invitando clienti e turisti a fare shopping nei negozi e a consumare un aperitivo, un cocktail o un pranzo in bar e ristoranti di Rovereto. Sabato pomeriggio è prevista una diretta con Radio 80, che sarà presente in centro con interviste ad esercenti e cittadini.

Fin d’ora promettiamo che “Shopping aspettando Halloween” tornerà il 30 e 31 ottobre 2021 nella sua veste più completa e consueta, ricca di eventi ed attrazioni.