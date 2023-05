FONTI QUESTURA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA: « FERMATE TRE ATTIVISTE DI “ULTIMA GENERAZIONE”, IN POSSESSO DI BOTTIGLIE CON LIQUIDO COLORATO »

16.03 - giovedì 25 maggio 2023

Tre attiviste sono state fermate stamani all’esterno del Palazzo della Regione Trentino Alto Adige, a Trento, dagli agenti della Polizia di Stato.

Fonti della Questura di Trento, guidata dal dottor Maurizio Improta, precisano che le tre giovani appartenenti al gruppo “Ultima generazione” avrebbero voluto compiere un’azione di protesta nella sede della Regione.

Le fermate erano in possesso di cartelli e bottiglie con liquido colorato. Sono state condotte in Questura per accertamenti.