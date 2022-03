ASAT * “HOSPITALITY 2022“: PRESIDENTE BATTAIOLA, « DAL MINISTRO GARAVAGLIA RASSICURAZIONI SUL FUTURO DEL TURISMO TRENTINO, LA PARTITA SARÀ UNICAMENTE EUROPEA »

15.44 - lunedì 21 marzo 2022

Presidente Giovanni Battaiola: “Dal Ministro Garavaglia rassicurazioni sul futuro del turismo italiano e trentino: la partita da giocare sarà unicamente europea”.

Il Ministro Massimo Garavaglia assieme al Presidente Enit Giorgio Palmucci e all’assessore alla promozione turistica della Provincia di Trento Roberto Failoni insieme allo stand ASAT a Riva del Garda per la fiera di Hospitality, la fiera leader del settore Ho.re.ca.

Molte le aspettative ma anche le incertezze sul futuro: il turismo dopo due anni di pandemia è costretto ad affrontare anche un conflitto ai confini dell’Europa.

Il Presidente Battaiola, è sembrato molto cauto sulle previsioni per i futuri mesi estivi: “Le attese sulla buona riuscita della prossima stagione dipenderanno dalle azioni che l’Europa riuscirà a mettere in campo per scongiurare una guerra ad ampio raggio. I

l turista che viene da lontano avrà bisogno di ampie rassicurazioni di recarsi in un territorio sicuro. Il turista post pandemico ormai prenota unicamente sotto data, starà a noi mettere sul mercato un prodotto immediato così da far percepire all’ospite la bontà dell’offerta anche all’ultimo minuto. Il consumatore, in questo momento, è restio a prendere un impegno, sarà necessaria una sinergia europea che permetta l’arrivo dei turisti stranieri.

La clientela italiana ci garantirà probabilmente la presenza nei periodi canonici delle chiusure scolastiche ma è impensabile per il turismo italiano e trentino di poter sopravvivere solo con i turisti nazionali, sarà fondamentale ricercare una clientela internazionale ma, affinché ciò sia possibile, la situazione geopolitica dovrà modificarsi per trasmettere tranquillità e stabilità.”