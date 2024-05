CONFCOMMERCIO TRENTINO * ASSEMBLEA GROSSISTI: «NEGLI ULTIMI ANNI CALO DI AZIENDE (-2,2% RISPETTO AL 2022) E ADDETTI (-1,9%) / NEL 2023 FATTURATO A 4,8 MILIARDI»

13.53 - mercoledì 22 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Assemblea Grossisti: radiografia del commercio all’ingrosso in Trentino tra luci e ombre. Sfide e proposte per un futuro competitivo. Si terrà oggi presso la distilleria Cappelletti di Aldeno l’assemblea annuale dell’Associazione Grossisti e PMI, un appuntamento ricco di spunti di riflessione e confronto sul ruolo strategico del commercio all’ingrosso nell’economia trentina. L’incontro, aperto da un convegno dedicato all’impatto rivoluzionario dell’intelligenza artificiale nel settore, ha fornito l’occasione per presentare i dati elaborati dall’Ufficio Studi e Ricerche della Camera di Commercio di Trento, offrendo un quadro dettagliato dell’andamento del comparto e delle sfide che si profilano all’orizzonte.

Un settore nevralgico per l’economia locale alle prese con un graduale ridimensionamento Come ha ben spiegato il Presidente dell’Associazione Grossisti e Piccole e Medie Imprese del Trentino, Mauro Bonvicin, il commercio all’ingrosso in Trentino rappresenta un pilastro fondamentale del tessuto economico locale, con un fatturato complessivo di 4,8 miliardi di euro nel 2023, pari al 13% del fatturato provinciale. Nonostante la sua rilevanza, il settore negli ultimi anni ha registrato un calo del numero di aziende (-2,2% rispetto al 2022) e degli addetti (-1,9%). Un trend che, sebbene non allarmante, impone un’attenta riflessione e un impegno concreto per invertire la rotta.

Fatturato in crescita, ma con velocità differenti: l’alimentare traina, il non alimentare arranca Nonostante il ridimensionamento del numero di imprese e addetti, il fatturato complessivo del commercio all’ingrosso trentino ha conosciuto un incremento del 2% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Un dato positivo che tuttavia nasconde differenze significative tra i diversi comparti. L’ingrosso alimentare ha infatti fatto da traino con una crescita superiore al 10%, mentre l’ingrosso non alimentare ha subito un calo dell’1%, seppur mitigato dalla performance positiva dell’edilizia trainata dal Superbonus. L’export, invece, ha registrato un decremento superiore al 10%, fatta eccezione per il primo trimestre dell’anno.

Le sfide del futuro: competere nell’era digitale, assicurare il ricambio generazionale e contrastare l’erosione della marginalità

Lo scenario delineato dai dati impone una riflessione profonda sul futuro del commercio all’ingrosso trentino. Per rimanere competitivo in un mondo sempre più digitale e globalizzato, il settore dovrà abbracciare con decisione la trasformazione digitale, investendo in piattaforme online efficienti, in strumenti di analisi dati e in strategie di marketing innovative. Un passaggio cruciale che richiede competenze specifiche e un aggiornamento continuo da parte degli operatori. Altra sfida cruciale è quella del ricambio generazionale. Garantire la continuità aziendale e il passaggio del testimone alle nuove generazioni è fondamentale per preservare il patrimonio di competenze e know-how accumulato nel tempo. In questo contesto, assume un’importanza cruciale la formazione mirata, capace di preparare i giovani ad affrontare le sfide del mercato del lavoro in continua evoluzione.

Infine, il comparto dovrà confrontarsi con una concorrenza sempre più pressante che erode progressivamente la marginalità. Per contrastare questo fenomeno, sarà necessario ottimizzare i processi aziendali, puntare sulla specializzazione e sull’innovazione di prodotto, rafforzando la collaborazione tra imprese e sviluppando sinergie con altri attori della filiera.

Un impegno congiunto per un futuro competitivo: proposte concrete per accompagnare la trasformazione del settore

Per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presentano, è necessario un impegno sinergico da parte di tutti gli attori coinvolti: imprese, istituzioni e associazioni di categoria. In quest’ottica, l’Associazione Grossisti e PMI avanza alcune proposte concrete:

• Potenziare gli investimenti in innovazione digitale: sostenere le imprese nell’adozione di strumenti digitali avanzati, piattaforme e-commerce e soluzioni di business intelligence per migliorare l’efficienza e la competitività.

• Favorire la formazione e l’aggiornamento professionale: promuovere percorsi formativi mirati per le nuove generazioni e per gli operatori già in attività, con particolare attenzione alle competenze digitali e manageriali.

• Facilitare l’accesso al credito: garantire alle imprese condizioni di accesso al credito agevolate per sostenere gli investimenti