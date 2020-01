COMITATO SPONTANEO ALTO GARDA “CHICO FORTI BACK HOME“: MANIFESTAZIONE AUTORIZZATA A ROMA: « IL SIT IN DEL 25 GENNAIO SARà SPOSTATO IN PIAZZA BARBERINI PER RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO »

La Questura di Roma ci informa in questo momento che, per ragioni di ordine pubblico, il SIT IN a sostegno della situazione di Enrico “Chico” Forti previsto per sabato 25 gennaio 2020, a Roma in via Vittorio Veneto angolo via Leonida Bissolati è spostato e modificato come segue:

– SIT IN autorizzato per sabato 25 gennaio 2020 in PIAZZA BARBERINI dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (orario limite), inoltre le Forze dell’Ordine fanno presente che si tratta di zona ZTL per cui raggiungibile esclusivamente con mezzi pubblici oppure a piedi, non sono consentiti accessi di automezzi privati.