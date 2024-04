COMUNE TRENTO * BENI COMUNI: « FINE SETTIMANA PER CONOSCERE IL TERRITORIO, CONVEGNO A PALAZZO GEREMIA E INIZIATIVE PER AMPLIARE LE COLLABORAZIONI »

13.23 - lunedì 15 aprile 2024

Di patto in patto, un fine settimana per conoscere i beni comuni di Trento

Convegno a palazzo Geremia e tante iniziative per ampliare la rete delle collaborazioni. Davide Alviti dell’Aquila Basket pulirà i cestini insieme ad Anffas

Tante le iniziative dedicate alla cittadinanza attiva in programma venerdì 19 e sabato 20 aprile su tutto il territorio comunale.

Convegno a palazzo Geremia. Si comincia venerdì mattina a palazzo Geremia, dove a partire dalle 9 si svolgerà il convegno “La città è un bene comune. Bilancio e prospettive per l’Amministrazione condivisa a Trento”, organizzato in collaborazione con l’associazione Labsus nell’ambito delle iniziative di Trento Capitale italiana ed europea del volontariato 2024.

Il convegno presenterà le esperienze di otto anni di beni comuni a Trento e sarà un’occasione di confronto con le attività intraprese a Milano e Bologna, per individuare nuove strategie e nuovi ambiti di sviluppo. L’intento è quello di dare forza al modello dell’Amministrazione condivisa per favorire la collaborazione con la cittadinanza nella cura del bene pubblico. Per iscriversi al seminario, è possibile compilare il modulo di partecipazione disponibile nell’home page del sito comunale e nell’area tematica dedicata ai Beni comuni.

Di patto in patto. Dal pomeriggio di venerdì e per tutto il sabato si prosegue con l’iniziativa “Di patto in patto – Vieni a conoscere le iniziative di cittadinanza attiva”. Sedici sottoscrittori di patti presenteranno le loro proposte alla cittadinanza e proporranno diverse attività, dagli eventi per bambini ai piccoli laboratori, dalle lezioni di prova di varie discipline agli aperitivi di comunità.

Per l’occasione, i luoghi interessati dai patti presenti su tutto il territorio comunale saranno aperti con orari diversi alla cittadinanza, che potrà visitarli e dare vita a nuove opportunità di collaborazione. I firmatari dei patti saranno infatti a disposizione dei visitatori per presentarsi e realizzare piccole attività insieme.

Si tratta dunque di due giorni in cui rinforzare la rete e la collaborazione tra esperienze attive e cittadinanza, diffondendo la conoscenza dei beni comuni. Di seguito il programma dettagliato delle iniziative.

VENERDÌ 19 APRILE

Un parco per San Martino. Al parco della Predara dalle 14 alle 16 l’appuntamento è con “Intrecci di nido”, un cerchio aperto a tutti i genitori per conversare su temi quali la genitorialità e l’educazione. L’esperienza sarà curata dalla cooperativa Proges – Nido Magicocastello con la doula di quartiere Valentina Lozza.

La cooperativa Proges è uno dei 15 firmatari del patto di collaborazione “Un parco per San Martino”, nato per valorizzare il parco della Predara nel quartiere di San Martino.

Il Colibrì – Piccola Biblioteca Martignano. In piazza Menghin 5 a Martignano, dalle 15.30 alle 18.30 sarà possibile incontrare le cittadine attive dell’associazione Amici del Libro e assistere all’inaugurazione della mostra bibliografica “Dal libro al film”.

L’associazione Amici del Libro è protagonista del patto di collaborazione “Insieme tra i libri: leggere, esplorare e sperimentare”, nato per mantenere aperto lo spazio un tempo adibito a punto di prestito e ora diventato “Il Colibrì – Piccola Biblioteca Martignano ”.

La Piccola Biblioteca di Cadine. Dalle 15 alle 17 in via del Molin 34 a Cadine ci sarà la foto-storia della Piccola Biblioteca con possibilità di incontro tra la cittadinanza e i volontari del Gruppo Oasi di Cadine.

Il Gruppo Oasi di Cadine è protagonista del patto di collaborazione “La Piccola Biblioteca di Cadine”, finalizzato a garantire l’apertura dello spazio a suo tempo adibito a punto di prestito di Cadine.

Spazio X Madonna Bianca. Dalle 15 alle 17 al piazzale Europa 11 sarà invece possibile scoprire lo Spazio X Madonna Bianca e incontrare le cittadine attive dell’associazione Noi Quartieri Trento Sud, protagoniste del patto di collaborazione “In Biblioteca per fare comunità”, anch’esso nato per garantire l’apertura dell’ex punto di prestito della Biblioteca di Trento nel quartiere di Madonna Bianca.

Castello di carta. A Montevaccino, in via Strada di Montevaccino 1, dalle 16.30 alle 18.30 sarà possibile partecipare al laboratorio per i bambini dai 4 anni in su “Lavoretti di primavera”. L’esperienza è curata dal Circolo comunitario di Montevaccino, firmatario del patto di collaborazione “Biblioteca di Montevaccino Castello di Carta”, volto a garantire l’apertura dell’ex punto di prestito del sobborgo.

Park Trento. Allo skate park in via del Maso Smalz dalle 17.30 curiosi e appassionati potranno prendere parte ad “Aperigas” e alla prova di Bmx organizzati da Uisp e Che Gas!, oppure cimentarsi con il monopattino, lo skateboard e il roller insieme a Front Flip. Le associazioni Easy Ramp, Front Flip, Uisp, Ssf – Sport Senza Frontiere Trentino e Gruppo CHE Gas! sono le firmatarie del patto di collaborazione “Park Trento: un bene comune per promuovere lo sport per tutti”, finalizzato a valorizzare la struttura sportiva di Trento sud.

A chiese aperte. La Cappella di Sant’Adalberto nel parco di Gocciadoro aprirà le porte al pubblico dalle 13 alle 18 grazie al contributo dell’associazione A chiese aperte, protagonista del patto di collaborazione “A chiese: nella Città del Concilio, un ponte sospeso tra cultura e spiritualità”, con il quale si è impegnata ad aprire la cappella alla cittadinanza nei fine settimana e ad animarla con attività culturali.

Custodi di comunità. Il Giardino degli Aromi di via Cauriol dalle 14.30 alle 16.30 farà conoscere ai visitatori il lavoro svolto con il patto “Il Giardino degli aromi”, nato dalla collaborazione tra i Custodi di Comunità della cooperativa La Rete e le classi della scuola secondaria di primo grado Bronzetti-Segantini. I firmatari si sono impegnati a curare e valorizzare il Giardino delle erbe aromatiche lungo la passeggiata che costeggia il torrente Fersina.

Il Giardino Incantato. In piazza Venezia dalle 15 alle 16 saranno tante le attività pensate per l’occasione: laboratori dedicati alle famiglie per costruire “bombe di semi”, letture sul prato, canzoni e danze.

L’iniziativa, realizzata insieme alla Fondazione Alcide De Gasperi, è curata da Centro Moda Canossa, Federazione provinciale delle scuole materne, Nido d’infanzia Rodari e scuola d’Infanzia Virginia de Panizza, firmatari del patto “Il Giardino incantato”, nato per valorizzare con attività di animazione i giardini di piazza Venezia.

Non luoghi che diventano luoghi. In piazza Marnighe a Cognola, dalle 15 alle 16, l’Aiuola delle meraviglie ospiterà letture e laboratori per famiglie per la costruzione di materiale sonoro e luminoso da appendere direttamente nell’aiuola-Giardino delle Meraviglie. L’iniziativa è curata da cooperativa Città futura – Nido Il Girasole, Federazione provinciale delle scuole materne – scuola d’infanzia Kofler di Cognola, Circolo culturale Cognola, Anffas, circolo pensionati Le Querce, cooperativa Kaleidoscopio e istituto comprensivo “Comenius” di Cognola, protagonisti del patto di collaborazione “Non luoghi che diventano luoghi – L’educazione come unico processo di costruzione” finalizzato alla valorizzazione dell’aiuola quale luogo di incontro.

Bookcrossing. All’osteria Sant’Anna di Sopramonte dalle 9.30 alle 16 e dalle 18.30 alle 22 sarà possibile conoscere lo spazio di lettura realizzato dalla gestrice della vicina osteria nell’ambito del patto di collaborazione “Bookcrossing a Sant’Anna”.

Orto Aperto 4.0. Dalle 17 alle 19.30 AperiOrto all’orto comunitario di via Medici e preparazione del terreno tutti insieme. L’iniziativa è curata dalla cooperativa Progetto 92 e dal gruppo informale Orto Aperto 4.0, protagonisti del patto di collaborazione “OrtoAperto 4.0”, volto alla realizzazione dell’orto comunitario di via Medici.

My City. In via Manci, davanti a palazzo Fugger Galasso, dalle 15 alle 17 si svolgeranno le attività di pulizia dei complementi di arredo urbano con la “squadra di pulizia” costituita dalle ragazze e dai ragazzi di Anffas e Appm, firmatari insieme al Laboratorio Sociale del patto di collaborazione “My City”, nato per prendersi cura dei complementi di arredo urbano della città. All’iniziativa parteciperà anche Davide Alviti, giocatore dell’Aquila Basket.

Canova un bene condiviso. Al giardino di Canova dalle 14.30 alle 16.30 si svolgerà un mini torneo di calcio per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. L’evento è organizzato dalla cooperativa Arianna, protagonista assieme all’associazione Carpe Diem e a un gruppo informale di cittadini del patto di collaborazione “Canova un bene condiviso: il campo da calcio a servizio della comunità”.

SABATO 20 APRILE

Park Trento. Allo skate park in via del Maso Smalz le attività proseguono anche sabato dalle 14 alle 15.30 con la prova dei roller insieme alle associazioni firmatarie del patto di collaborazione.

A chiese aperte. La Cappella di Sant’Adalberto nel parco di Gocciadoro aprirà le porte al pubblico anche sabato dalle 9 alle 19 grazie al contributo dei volontari dell’associazione A chiese aperte.

Bookcrossing. Anche nella giornata di sabato all’osteria Sant’Anna di Sopramonte dalle 9.30 alle 16 e dalle 18.30 alle 22 sarà possibile conoscere lo spazio di lettura realizzato dalla gestrice della vicina osteria nell’ambito del patto di collaborazione “Bookcrossing a Sant’Anna”.

Parco di collaborazione. Al giardino Solženicyn – ex parco Santa Chiara dalle 15.30 alle 20, numerose attività aperte a tutti: laboratori creativi per adulti e bambini, musica, lezioni di prova di yoga e shiatsu, drum circle e merenda condivisa. L’iniziativa è a cura di un gruppo di soggetti tra i numerosissimi firmatari del patto “Parco di collaborazione”, che li vede coinvolti in tante attività per animare e valorizzare il giardino ex Santa Chiara.

Plastic Free x Trento. Con partenza dal parcheggio ex Italcementi alle ore 10, sabato si svolgerà un’attività di clean up aperta a tutti. Verranno rimossi i rifiuti dalle zone del Lungadige Apuleio e Lungadige Leopardi. In Largo Carducci dalle 14 sarà possibile rivolgersi allo stand informativo dell’associazione Plastic Free, che risponderà a dubbi e domande sul tema della sensibilizzazione ambientale e della riduzione della plastica monouso, come previsto nel patto di collaborazione “Plastic Free x Trento”.