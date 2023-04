GALATEO (FDI) – INTERROGAZIONE * SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE ALTO ADIGE: « È VERO CHE L’ISCRIZIONE AL TEMPO PROLUNGATO PARTE DALL’INIZIO DEL PERCORSO SCOLASTICO? »

11.56 - venerdì 28 aprile 2023

Iscrizione al tempo prolungato nelle scuole dell’infanzia e primarie in Alto Adige, interrogazione di Galateo in Provincia. Il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Provincia per sapere se sia vero che l’iscrizione al tempo prolungato nelle scuole dell’infanzia e primarie in Alto Adige sia possibile solo partendo dall’inizio del percorso scolastico, e se la precedenza sia data ai bambini i cui genitori svolgano entrambi attività lavorative. L’interrogazione sarà trattata durante il “question time” della prossima seduta del Consiglio provinciale prevista per il 9 maggio.

La richiesta del rappresentante bolzanino del partito di Giorgia Meloni riguarda un tema di grande interesse per i genitori di bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie in Alto Adige. In particolare, la questione riguarda la possibilità di iscrivere i bambini al tempo prolungato e le condizioni per l’accesso a tale servizio.

Nell’interrogazione presentata, il consigliere chiede se sia vero che l’iscrizione al tempo prolungato sia possibile solo partendo dall’inizio del percorso scolastico, sia nella scuola dell’infanzia che in quella primaria, e se la precedenza sia data ai bambini i cui genitori svolgano entrambi attività lavorative con carico orario eccedente quello normale di apertura della scuola.

Inoltre, l’esponente di Fratelli d’Italia chiede se i genitori che risultino non occupati al momento dell’iscrizione del bambino e successivamente trovino lavoro, possano chiedere l’iscrizione del figlio al tempo prolungato e quanti casi siano stati registrati negli ultimi tre anni di bambini regolarmente iscritti al tempo prolungato non a partire dall’inizio del loro percorso nella scuola dell’infanzia e primaria in Alto Adige.

“La risposta ai quesiti posti dall’interrogazione consentirà di fare chiarezza sulla possibilità di iscrivere i bambini al tempo prolungato e sui criteri utilizzati per l’accesso a tale servizio, in modo da garantire pari opportunità per tutti i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie in Alto Adige”- ha commentato il consigliere Galateo.

Consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia