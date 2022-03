18.34 - venerdì 18 marzo 2022

Nuovo intervento per incendio, l’ennesimo in questi giorni, per i Vigili del fuoco volontari Dro. L’allarme, oggi, è scattato alle 13 per un rogo divampato in una campana interrata per la raccolta dell’umido. Quattro i vigili del fuoco volontari che hanno operato utilizzando l’acqua fornita dal modulo per incendi boschivi montato sul pick up e dall’autobotte.