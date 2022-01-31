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PAT – ISPAT * TRENTINO – POPOLAZIONE RESIDENTE / INCIDENZA STRANIERI: « NEL 2018 LA QUOTA ERA AL 8,6%, SALITA ALL’8,7% NEL 2020 »
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12:14 - 31/01/2022
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