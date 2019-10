COISP – SINDACATO POLIZIA * MANOVRA: « CONTINUIAMO A SUBIRE UMILIAZIONI ECONOMICHE E PROFESSIONALI, IL 29/10 MANIFESTEREMO IN TUTTE LE CITTà ITALIANE »

Manovra: poche risorse per Polizia, Coisp lancia appello a forze politiche e mobilitazione nazionale.

“Il confronto con il premier Conte e con il Ministro dell’Interno Lamorgese ha portato poche garanzie rispetto alle esigenze del personale della Polizia di Stato. Stiamo continuando a subire umiliazioni economiche e professionali ed è proprio per questo che, il prossimo 29 ottobre, manifesteremo il nostro dissenso con una mobilitazione in tutte le città italiane”.

Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in seguito all’incontro di ieri sera a Palazzo Chigi. “Abbiamo chiesto leggi che non consentano a chi aggredisce o minaccia gli agenti delle Forze dell’Ordine di restare impunito e il rispetto del principio di certezza della pena; abbiamo sollecitato risorse adeguate per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, per il riordino delle carriere e per la remunerazione del lavoro straordinario che i poliziotti hanno svolto dall’inizio dell’anno e che non è ancora stato pagato.

È necessario, inoltre, dotare tutti gli agenti di un equipaggiamento adeguato che preveda pistole elettriche, giubbotti sottocamicia antiproiettile e antilama, appropriate protezioni per i servizi di ordine pubblico. Quello che lanciamo oggi è un appello al governo e a tutte le forze politiche del Paese: la sicurezza dei cittadini deve essere una delle priorità dello Stato e deve essere condivisa in maniera bipartisan. Le istituzioni non possono più far finta di niente di fronte a questa emergenza” conclude.