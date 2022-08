AZIONE E ITALIAVIVA – SEGRETERIE NAZIONALI * COLLEGI SENATORIALI TRENTO: « AUTORIZZIAMO L’UTILIZZO DEL SIMBOLO “AZIONE TRENTINO-ITALIAVIVA TRENTINO”, IN DIFFORMITÀ AGLI SCHIERAMENTI NAZIONALI »

06.56 - sabato 13 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Le Segreterie nazionali di Azione e ItaliaViva, in seguito ai chiarimenti forniti circa il carattere esclusivamente locale dell’alleanza politica definita allo scopo di privilegiare le ragioni dell’Autonomia speciale, e salvaguardare il dialogo già iniziato per la costruzione di un’alternativa al governo provinciale in occasione delle elezioni dell’ottobre 2023, autorizzano, in difformità agli schieramenti nazionali, l’utilizzo del simbolo “Azione Trentino-ItaliaViva Trentino” nei collegi senatoriali della provincia di Trento nella coalizione “Alleanza Democratica per l’Autonomia”.

*

Mario Raffaelli (Segretario provinciale e responsabile nazionale Enti Locali di Azione)

Fabio Pipinato (coordinatore di Italia Viva Trentino)