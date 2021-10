PATT * CGIL ROMA: MARCHIORI, « L’ASSALTO ALLA SEDE DEL SINDACATO DEI LAVORATORI È UN ATTACCO ALLA LIBERTÀ E ALLA DEMOCRAZIA »

PATT: “L’assalto alla sede della CGIL di Roma è un attacco alla libertà e alla democrazia”.

“La libertà di parola e il diritto di manifestare non possono in alcun modo essere la scusante per violenze e devastazioni gratuite. Come autonomisti condanniamo nel modo più assoluto ciò che è accaduto alla sede della CGIL di Roma e riteniamo che chi si è macchiato di simili azioni debba essere immediatamente escluso da qualsiasi partito politico o movimento”.

Così l’Ufficio politico del PATT commenta i fatti avvenuti nella giornata di sabato a Roma.

“La propria libertà finisce quando si limita quella degli altri, recita un famoso adagio. Questa lezione, tanto semplice quanto fondamentale, sembra non entrare in testa ad alcuni individui che, nonostante ciò che la storia ha insegnato, covano ancora pericolose simpatie per ideologie e metodi tipici del Ventennio fascista. È giunto il momento, senza se e senza ma, di chiudere quella pagina che tanti danni ha creato, ma per farlo c’è bisogno dell’impegno di tutti coloro che, pur nella diversità di idee, ripongono nella democrazia la fiducia di un futuro migliore”.

*

Simone Marchiori

Segretario politico PATT