SMI TRENTINO * AMBULATORI MEDICI: PAOLI, « C’È DISPONIBILITÀ A MATTARELLO – GARDOLO – VILLAZZANO, OLTRE TRENTO SUD E CENTRO »

09.29 - venerdì 13 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Corre l’obbligo, per Smi, rispondere alle lettere quotidiane dei cittadini, riguardanti la medicina generale carente a Trento. I medici di medicina generale sono prima di tutto professionisti del pubblico, imprenditori convenzionati con Apss, che si organizzano, ognuno in maniera personale, tutt’al più come gruppi integrati, con proprio personale infermieristico e di collaboratore di studio. Grazie a questa organizzazione specialistica e multi-professionale, prevista dal 2012 nella 502 art.8, e Smi sono in grado, attualmente, di supportare i cittadini da Trento sud a Trento nord, est ed Ovest che si iscrivono fiduciariamente a loro.

Tra le attività che mettono a disposizione gratuitamente, del sistema sanitario provinciale, ci sono tra le altre: attività di prelievo a domicilio per pazienti non ambulabili autonomamente; vaccinazioni anti-influenzali e anticovid19 sia a domicilio che in ambulatorio; medicazioni e suture di ferite; monitoraggio elettrocardiografico o spirometrico; ricettazione telematica a distanza; tamponamento diagnostico di Covid19, telemedicina, etc.

Grazie alla presenza del personale di studio e dei propri infermieri, che il medico retribuisce personalmente, questi professionisti specialisti, se organizzati integralmente, potrebbero dare ancora di piu in termini di supporto aziendale:per esempio essere essi stessi Cup per le prenotazioni di visite specialistiche dei propri pazienti, scavalcando l’attuale unico Cup intasato di telefonate. Nel caso dell’Argentario, attualmente, non è poi assolutamente vero che ci sono solo tre medici che hanno ambulatori ad Aldeno e Mattarello. Io ne conosco personalmente uno che ha ambulatorio a Trento centro, e che ha, tutt’ora, ancora duecento posti disponibili.Ma ce ne sono anche altri.

Per non parlare di due nuovi medici, inseritisi questa settimana a Gardolo e Villazzano, che possono spaziare da Trento nord a Trento sud avendo a disposizione la possibilità di iscrizione di duemila cittadini.Va detto, per inciso, che se invece di ringraziare questi medici volenterosi, alcuni cittadini trentini, rivolgendosi a loro, li apostrofano come scadenti per il solo fatto che hanno ancora posti a disposizione; oppure si pretende da loro (vedi Comune di Trento) che aprano ambulatorio sull’Argentario laddove si mettono a disposizione strutture con barriere multiple, addirittura a pagamento, che non permettono l’accesso agli edifici da parte di disabili e non autosufficienti, si hanno le defezioni di chi cambia addirittura lavoro pur di non firmare affitti che dichiarano di aver trovato la struttura in ordine e conforme alle leggi vigenti.

Soprattutto si demoralizza chi, avendo la possibilità ogni singolo medico di aggiungere altri 300 pazienti secondo l’ultimo contratto firmato un mese fa in Provincia, non lo accetta spaventato dai maleducati e da quanti si arrogano il diritto di offenderci se non mandiamo mail, sms, Whatsapp invece di venire in ambulatorio a fare le visite previste da contratto.

Corre l’obbligo quindi, al di la delle esternazioni di chi politicamente usa le Leggi già esistenti da anni e i contratti gia da noi firmati ed attualizzati, per fingere idee nuove che tali non sono, in campagna elettorale, ringraziare la Giunta provinciale attuale uscente, il suo Presidente e l’Assessore Segnana, ma anche il dott.Ferro, Benetollo e Mariotti per avere messo la medicina generale in sicurezza sia in pandemia che in emergenza nazionale medica.

Firmando, non teorizzando, con il sottoscritto otto contratti di settore, cosa mai avvenuta in precedenza, al fine di aiutare la nostra popolazione tutelando la nostra medicina generale con risorse economiche e normative di respiro.Un grazie particolare, in questi ultimi giorni, all’Assessore Bisesti, per aver cercato di trovare soluzioni alternative all’emergenza che a Villamontagna vede, ad oggi ,una intera popolazione restare senza un ambulatorio degno di questo nome.Vedremo nei prossimi giorni, forse, la soluzione anche di questo problema.

*

Dottor Nicola Paoli

Segretario Smi Trentino