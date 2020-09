https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/Schermata-2020-09-04-alle-15.38.20.jpg 353 659 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2020-09-04 15:37:18 2020-09-04 16:28:57 cisl - fenalt - nursing up - uil / trentino * trento - piazza dante: « flash mob di protesta per PERSONALE SANITARIO - EMERGENZA covid / DIRETTA VIDEO OPINIONE IN live HD STREAMING » (RIVEDI LINK)