CENTRO SERVIZI SANTA CHIARA E MUSE * RASSEGNA “ RISATE AL PARCO “: « SABATO 11 LUGLIO ARRIVA LA COMICITà DI LUCIO GARDIN CON “HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA” »

Secondo appuntamento con la nuova rassegna estiva Risate al parco, proposta dal Centro Servizi Culturali S. Chiara e MUSE – Museo delle Scienze. Tre appuntamenti all’insegna del buon umore, che animeranno il Giardino del MUSE nel mese di luglio. Dopo lo spettacolo inaugurale che ha avuto come grande protagonista Loredana Cont, la rassegna prosegue con la comicità di Lucio Gardin ed il suo spettacolo “HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA”, da lui ideato e interpretato. Sabato 11 luglio, ore 21.30, Giardino del MUSE.

La Luna è fonte inesauribile d’ispirazione.

Siamo riusciti ad andare sulla Luna, è innegabile, ma ne abbiamo poi afferrato il mistero? La Luna è mutevole, in lei si rispecchiano gli uomini, con la loro vulnerabilità e incostanza. Allo stesso tempo è rassicurante, nella sua presenza fissa, silenziosa testimone del nostro progresso, e come una guardia risoluta ci contempla da oltre quattro miliardi di anni. Nello spettacolo si parla della Luna in diversi ambiti. In agricoltura, dove i contadini ne analizzano le fasi per piantare i semi e avere raccolti migliori, in letteratura con i racconti di poeti e romanzieri, al cinema con i grandi film di fantascienza, nella musica con le canzoni che gli sono state dedicate e nella tecnologia con un parallelismo tecnologico tra le due epoche (1969-2019). Basti pensare che siamo andati sulla Luna con un computer della potenza di due Commodore 64, e oggi ha 4 Terabyte di memoria anche il minipimer. Ah, la luna. Quante volte ci siamo fermati a fissare quella palla luminosa? Con le sue facce strane! A me piace guardarla, che sia piena o mezza. LUNA vale l’altra.

Biglietti disponibili al costo di 5 euro sul sito www.primiallaprima.it, presso le Casse Rurali di Trento e presso la biglietteria del Teatro Auditorium (da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19). Sarà possibile acquistare i biglietti anche la sera stessa dello spettacolo presso il MUSE.