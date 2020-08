CENTO – CONSORZIO ESERCENTI NAGO TORBOLE (TN) * RIPARTIAMO – CONCERTO BOBBY SOLO: « SABATO 15 AGOSTO 2020, FERRAGOSTO DI MUSICA E CUCINA »

Sabato 15 agosto 2020 ad ore 20,45 a Nago ci sarà il terzo concerto della “mini rassegna “RiparTiAmO dalla musica Nago Torbole” voluta dalla Amministrazione, con il sostegno del Consorzio esercenti Nago Torbole per dare supporto alle attività economiche dello splendido borgo; direttamente dalla storia della musica POP italiana sarà presente BOBBY SOLO, al secolo Roberto Satti.

Bobby Solo, così chiamato per un “errore” della segretaria del suo discografico, che sapendo il babbo di Bobby (pilota militare e poi civile) refrattario a vedere il suo cognome associato al rock ‘n roll e alla musica pop, scrivendo un comunicato dettò testualmente …”metti solo Bobby…, così nacque Bobby Solo, una vera colonna della musica POPO italiana e del rock ‘n roll.

Nel 1963 lanciò la canzone “Da una lacrima sul viso” con testo di Mogol e musica di Roberto Satti che non potè firmare non essendo ancora iscritto alla SIAE, la canzone non vinse a Sanremo ma vendette oltre 1.000.000 di copie, nel 1964 a Sanremo trionfò con la canzone “Se piangi se ridi” e vinse pure il Festivalbar di quell’anno. Bissò poi la vittoria a Sanremo nel 1968 in coppia con Iva Zanicchi e con la canzone “Zingara”.

Moltissime le canzoni di successo straordinario di Bobby, ricordiamo oltre alle canzoni “americane”: “San Francisco”, “Siesta”, “Una granita di limone”, “Non c’è più niente da fare”, “Ragazzina”, “Domenica d’agosto”, “Zingara”, “Gelosia” ed altre.

La modalità è di accesso libero all’area del concerto (Parco Pubblico) rispettando il protocollo “COVID 19”, oppure la possibilità di cenare sotto le stelle con le specialità preparate dai ristoratori di Nago su Via Scipio Sighele (chiusa al traffico veicolare) gustando il concerto attraverso l’impianto di diffusione musicale.

Dunque per il terzo appuntamento di “RiparTiAmO dalla musica Nago Torbole” alle ore 20,45 della sera di Ferragosto, 15 agosto 2020, nel Parco Pubblico e su via Scipio Sighele: BOBBY SOLO.

Parcheggi liberi nell’area del plesso scolastico e del cimitero.