SMI TRENTINO * MEDICINA FISCALE: PAOLI, « È COSTITUITA LA COMMISSIONE MISTA DALLA DIREZIONE PROVINCIALE TRENTO, UN TRAGUARDO STORICO »

Con determinazione n.12 del 30 gennaio 2024 l’INPS, Direzione Provinciale di Trento, ha costituito la Commissione mista provinciale ai sensi dell’art.3 dell’ACN per la medicina fiscale convenzionata (medici certificatori INPS). Le prime dichiarazioni del dr. Paoli, unico componente trentino di parte sindacale presente a Trento nella Commissione mista provinciale: “È un traguardo storico per i medici fiscali trentini che da decenni si occupano di questa attività, giunto dopo un lungo percorso di lotta sindacale durato oltre 14 anni. Realizzatosi prima attraverso la creazione del Polo Unico della Medicina Fiscale, fortemente voluta da SMI, nell’ambito della riforma della Pubblica Amministrazione. All’inizio siamo andati da Trento in due, pagandoci anche il biglietto del treno, a picchettare la sede centrale di INPS in Via Ciro il Grande a Roma.

La categoria non esisteva, era fatta, come quasi la totalità dei medici RSA trentini, di liberi professionisti senza tutele. Pian piano, ma inesorabilmente, passando dal Ministero del Lavoro, della Pubblica amministrazione, della Sanità e dell’Ordine Nazionale dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri, siamo riusciti a compiere l’impresa. Oggi, finalmente, dopo la firma del sottoscritto sull’accordo quadro nazionale; ed il successivo acn specifico, nasce la nuova figura del medico fiscale, fidelizzato con l’Ente, con un incarico a tempo indeterminato, tutelato, nonché dotato di tutte le competenze nell’ambito di ogni attività medico legale INPS inerente lo stato di salute del lavoratore in malattia.

E nasce la Commissione mista provinciale, tassello importantissimo per la tutela e le aspettative di questa categoria, a tutti gli effetti annoverata come convenzionata anche in Provincia di Trento. Il Consigliere del Comune di Trento, Stefano Bosetti, ex medico convenzionato, se ne faccia una ragione: i Sindacati questo fanno, lottano per giuste cause.

SMI Trentino