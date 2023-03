ON. URZÌ (FDI) * LAVORO: « SALARIO MINIMO, IL PRESIDENTE MELONI SMONTA LA DEMAGOGIA DELLA SEGRETARIA DEL PD SCHLEIN »

17.41 - mercoledì 15 marzo 2023

“Il presidente Meloni è stata oggi limpida nello smontare la demagogia della segretaria del PD Schlein sul salario minimo. Le politiche del governo sono già concentrate su chi è rimasto indietro, recuperando una situazione disastrosa ereditata dai governi in cui sedeva il Pd, ma attenzione che misure imbracciate come armi di distrazione di massa non diventino (come nel caso del salario minimo brandito da Schlein), un parametro base per le retribuzioni dei lavoratori rendendoli più poveri e non emancipandoli, come sta lavorando perché avvenga il Governo”. Lo dichiara il capogruppo FdI in Commissione affari costituzionali Alessandro Urzì.