CAVADA (LEGA) REPLICA A DEGASPERI (M5S) * M49: « IL PLANTIGRADO NON TENDE A STARE STABILE IN UN TERRITORIO, SI MUOVE PER CERCARE PREDE (SOLITAMENTE ANIMALI D’ALLEVAMENTO) »

In merito alle dichiarazioni del Consigliere Degasperi pubblicate in data odierna, tengo a fare due piccole osservazioni: innanzitutto l’affermazione secondo cui M49 si trovi stabilmente nella catena del Lagorai è pura congettura, dato che l’animale si sta muovendo soprattutto in altre località quali per esempio la catena del Latemar, sul Corno Bianco e sul Corno Nero.

Mi pare inoltre evidente e chiaro che M49 non è per natura un plantigrado che tende a star stabile in un territorio, ma a muoversi per cercare prede, solitamente animali d’allevamento, con i conseguenti problemi agli agricoltori e alla popolazione residente.

Si tratta di un orso che si è reso protagonista ad oggi dell’80 per cento dei danni causati dai grandi carnivori nella nostra provincia e l’ordinanza che ha previsto la sua cattura è stata frutto di un’attenta valutazione da parte della Giunta.

Infine tengo a sottolineare che il letargo dell’orso non lo tranquillizzerà, ma sarà solo piuttosto un procrastinare del problema.

Lo ha scritto il Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Gianluca Cavada